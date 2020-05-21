انخفض سعر Bitcoin لفترة وجيزة إلى أقل من 9000 دولار

بعد أسابيع من الاندماج تحت المقاومة الحرجة، فشل سعر Bitcoin البيتكوين في الوصول الى مستوى 10000 دولار وبدلاً من ذلك كسر لفترة وجيزة السعر أقل من 9000 دولار.

هل ستشهد أول عملة مشفرة على الإطلاق إعادة اختبار قيود الخميس الأسود ، أم أن هذه مجرد فرصة للشراء في مستويات منخفضة قبل الارتفاع الحقيقي؟

ينخفض سعر Bitcoin إلى ما دون 9000 دولار لفترة وجيزة ، وارتفع عن طريق الثيران بسرعة

استمر سعر البيتكوين في النضال مع المقاومة الرئيسية عند 10000 دولار والتي أثبتت أنها قوية جدًا بحيث لا يمكن كسرها للجزء الأفضل من السوق الهابطة. ولكن ربما يكون السوق الهابط قد انتهى مع حدث الانقسام ، وعلى الرغم من وجود تراجع هنا ، فقد تكون فرصة لشراء البيتكوين في مستويات منخفضة.

ولكن لا يزال هناك الكثير من عدم اليقين في سوق التشفير بعد الخميس الأسود. حيث ترك تأثير فيروس كورونا الأشياء في حالة من الخوف والارتباك.

الاقتصاد في حالة صعبة ، لكن الأسهم والبيتكوين كانتا منتعشتين. لكن المستثمرين يعرفون أنه في أي لحظة يمكن أن تتغير الظروف ، ويمكن أن يحدث انهيار آخر.

بالنظر إلى حالة العالم في الوقت الحالي، و حالة الذعر التي تواجه المتداولين من الخسارة ستدفع المتداولون ببين البيتكوين. قد يكون متداولي التشفير السعداء متلهفين لبيع بيتكوين الخاص بهم بالربح قبل أن تزداد عمليات البيع سوءًا.

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قد يساهم معدني البيتكوين أيضًا في ضغط البيع ، حيث يستسلم الكثيرون بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج المرتبطة ، بانقسام البيتكوين، و مكافئة التعدين التي نزلت الى النصف.

المزيد من الجوانب السلبية يمكن أن تسبب في اضعاف حماس العديد من المعدنين للبيتكوين. هذا وحده يمكن أن يسبب تحطم البيتكوين إلى أدنى مستوياته السابقة حول 4000 دولار. ولكن قبل وصول البيتكوين إلى هناك ، لديه دعم بسعر 8200 دولار و 7500 دولار و 6400 دولار يمكن أن يكون بمثابة مستوى مثالي لمشاهدة الارتداد.

إذا كان البيتكوين جاهز بالفعل لسوق صاعدة ، فقد يكون هذا هو موسم الشراء في حالة الانخفاض. على الرغم من الانخفاض من 9400 دولار إلى أقل من 9000 دولار في شمعة ساعة واحدة فقط، قد يكون بسبب تداول الهامش في حالة البيع، و الذي يدفع البيتكوين بقوة نحو الاسفل.

قد لا يثبت مستوى البيتكوين ، ومع ذلك ، قد تكون محاولة البقاء فوق 9000 دولار قصيرة الأجل.