الشرطة الصينية تعتقل ١٢ "مسؤول هوبي" مزيفًا

تام شمس - الخميس 21 مايو 2020 08:01 صباحاً - قامت السلطات الصينية بتفكيك مجموعة من المحتالين المزعومين الذين يتظاهرون بأنهم مسؤولون في بورصة هوبي للعملات المشفرة، والذين كانوا يديرون موقعًا على الإنترنت للتداول المباشر (OTC).

ووفقًا لما أفادت به وسائل الإعلام المحلية جينسي، اعتقلت الشرطة في ٢٠ مايو ١٢ مشتبهًا به في مقاطعة غوانغدونغ يعتقد أنهم وراء المخطط، بعد أن وجد تحقيق أن مجموعات وي تشات التجارية قد تم اختراقها اعتبارًا من نوفمبر ٢٠١٩.

وقد أقنع المحتالون الضحايا بالاستثمار في منصة التداول المباشر المزيفة، والتي تم استخدامها لغسل الأموال، ثم أرسلوا الأموال المخادعة إلى حسابات في الخارج.

ارتكاب الاحتيال من خلال وي تشات

أعلنت السلطات المحلية أنها صادرت أجهزة كمبيوتر وهواتف محمولة وبطاقات مصرفية وأشياء أخرى تتعلق بالتحقيق.

وكان المحتالون قد نشروا "الأخبار السارة" بوجود فرصة استثمار لمضاربة بيتكوين الأجنبية على وي تشات.

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وبحسب شهادة أحد الضحايا باسم "السيد". أ "، فقد قام بتحويل ١٠٠٠٠٠ رنمينبي إلى الحساب المعلن عنه على المنصة المزيفة. ثم بدأ الاستثمار في البداية في تسجيل "أرباح كبيرة"، مما أدى إلى مضاعفة رأس المال تقريبًا.

ما يقرب من ٣,١ ملايين يوان سرقت من ضحية واحدة

كما هو الحال مع العديد من عمليات الاحتيال المماثلة الأخرى، كانت "العوائد" المزيفة هي الطريقة التي أقنع بها المحتالون السيد أ لمواصلة الاستثمار، وأرسل في النهاية حوالي ٣,١ ملايين يوان إلى حسابات مصرفية مختلفة.

وفي فبراير، تلقت الضحية إشعارًا من منصة التداول المباشر المزيفة بأن المشروع "تصدع" وبالتالي فقد المال.

وقالت الشرطة وراء التحقيق إنه بعد الإعلان عن الإغلاق المفاجئ للمنصة، قام المجرمون بتحويل الأموال من خلال حسابات مصرفية مختلفة.