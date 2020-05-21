شركة تطوير كاردانو تنضم إلى مشروع هاييبرليدجر واتحاد شبكة الويب العالمية

ستنضم IOHK، وهي الشركة المكلفة بتطوير كاردانو (ADA) إلى مشروع هاييبرليدجر واتحاد شبكة الويب العالمية.

وقد أكد مؤسس كاردانو والرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة IOHKشارلز هوسكيسون، في مقابلة حديثة لكوينتيليغراف، أن الشركة ستنضم إلى المنظمتين.

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سوف يساعد ذلك في عملية المزايدة

يعتقد هوسكينسون أن IOHK ستستفيد من معرفتهم المشتركة. كما يشعر أن الشراكة ستمنحها ميزة في عملية تقديم العطاءات:

"نود أن نبدأ في دمج بعض أفكار دفتر السجلات المؤسسي الخاصة بنا وإحضارها إلى هنا، "أ"، لأن هناك الكثير من المعرفة في تلك الدائرة. و "ب"، لمساعدتنا في عملية المزايدة. عندما ننشر نظامًا قائم لى الأذونات ونزايد حول المشتريات الحكومية ومشتريات الشركات، مع دراية أكثر بقليل بهاييبرليدجر.

هاييبرليدجر هي مظلة للعديد من بروتوكولات بلوكتشين التي تركز على المؤسسات، والتي أسسها مؤسسة لينكس. واتحاد شبكة الويب العالمية (W٣C) هو مجتمع دولي يعمل على تطوير معايير الويب.