يعتقد آدم باك أن حركة بيتكوين الأخيرة لم تكن ساتوشي

تام شمس - الخميس 21 مايو 2020 12:59 صباحاً - لا يعتقد آدم باك، كاتب العملات المشفرة والمخترع لهاش كاش، أن المعاملات الأخيرة من المحفظة التي تبلغ ١١ عامًا هي من منشئ بيتكوين (BTC) "ساتوشي ناكاموتو".

حيث قال باك في تغريدة له يوم ٢٠ مايو: "يحتاج الناس للاسترخاء". "إذا كان ساتوشي يبيع العملات، فمن المؤكد أنه كان سيبيع آخر عملات قام بتعدينها، وبالتالي فإن الأكثر مجهولية أولًا".

على مر السنين، حاول العديد من الأشخاص الكشف عن هوية ناكاموتو الحقيقية، بالإضافة إلى تحديد المحافظ المختلفة التي قام فيها بتخزين مخصصاته المبلغ عنها التي تبلغ مليون بيتكوين تقريبًا.

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وشملت الشائعات الأخيرة آدم باك في دور ساتوشي ناكاموتو، على الرغم من أن توني فايس وجيمي سونغ ردا بالنفي على الكثير من البيانات التي تغذي هذه الحجة في مقطع فيديو حديث على يوتيوب.

يمكن أن تكون الحركة مجرد أحد القائمين بالتعدين القديمين

ناقش منشور مدونة استقصائي عام ٢٠١٩ جهود التعدين المبكرة لبيتكوين، وخلص إلى أن أحد القائمين بالعدين، تحت اسم "باتوشي"، قد قام بتعدين حوالي ١,١ مليون بيتكوين. وقد افترض مؤلف المنشور أن القائم بالتعدين يمكن أن يكون ناكاموتو.

ولكن باك قال إن منشور المدونة لم يُضمن أدلة سليمة كافية للاستنتاجات النهائية. حيث قال باك في تغريدة كجزء من رده على معاملات المحفظة القديمة يوم ٢٠ مايو إن "هذا البحث في باتوشي تخمين إلى حد كبير. "وربما يكون لديه عملات أقل مما يعتقد الناس، وستقوم بالتعدي على قائمين بالتعدين عشوائيين في وقت مبكر بشكل خاطئ بعد ذلك."