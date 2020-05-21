فران فيني وآخرون ينفون نقل عملات بيتكوين المحتملة المنسوبة إلى "ساتوشي"

تام شمس - الخميس 21 مايو 2020 12:59 صباحاً - لم تكن معاملات بيتكوين (BTC) الأخيرة التي تم إرسالها من محفظة عمرها ١١ عامًا هي تلك الخاصة بعالم الكمبيوتر الشهير هال فيني، وذلك حسبما أكدته زوجة فيني.

حيث قالت فران فيني لكوينتيليغراف عند سؤالها عن المعاملات الأخيرة التي تم إرسالها من محفظة بيتكوين، والتي ظلت، قبل اليوم، على حالها لأكثر من عقد من الزمان: "إن الأمر غريب جدًا". وأضافت "هذه لم تكن عملات قام زوجي بتعدينها ولا علاقة لنا بهذا".

توفي هال فيني بسبب التصلب الجانبي الضموري، أو ALS، في عام ٢٠١٤. وتعمل زوجة فيني في فران مع جمعية ALS، وهي منظمة مكرسة لإيجاد علاج لهذا المرض الرهيب.

من هو هال فيني؟

ساعد هال فيني في تطوير بيتكوين خلال الأيام الأولى للمشروع. وقد ساعد فيني في ترميز بيتكوين أثناء إنشائه وكان من أوائل القائمين بالتعدين على الشبكة.

وقبل عمله على بيتكوين، عمل فيني على عدد من المساعي المبتكرة الأخرى، مثل إطار التشفير PGP. كما ورد أن مؤسس بيتكوين المسمى، ساتوشي ناكاموتو، أرسل فيني أول صفقة بيتكوين على الإطلاق بعد وقت قصير من إطلاق الشبكة في عام ٢٠٠٩.

ويعتقد العديد من المشاركين في مجال العملات المشفرة أن فيني نفسه هو ناكاموتو - وهو ادعاء نفاه هال بثبات في مناسبات متعددة.

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هل كان مارتي مالمي؟

كذلك نفى مارتي مالمي، وهو أيضًا أحد أوائل مطوري بيتكوين، نقل بيتكوين. حيث قال مالمي في تغريدة وجهها لكوينتيلغراف يوم ٢٠ مايو: "لقد وجدت بيتكوين في أبريل [٢٠٠٩]". وتسبق المحفظة المعنية مشاركة مالمي بمدة شهرين.

هل كان مارشال هاينر؟

ألمح الرئيس التنفيذي لشركة ميتال باي، مارشال هاينر، وهو أحد القائمين بالتعدين، إلى أنه لم يحرك أي عملات أيضًا. حيث قال المتبني المبكر إنه لم يدخل مشهد بيتكوين حتى نوفمبر ٢٠٠٩. ومع ذلك، أشار أيضًا إلى كوينتيليغراف أنه "لو كنت أنا فلن أقول،"

وأضاف:

على الأرجح لن يعترف الشخص الحقيقي بذلك. فهو يمتلك ثروة كبيرة من العملات ولا يريد أن يتم استهدافه. ويمكنني أن أؤكد أنني كنت أقوم بتعدين في عام ٢٠٠٩، لكنني لن أفصح علنًا عن حيازات العملات المشفرة الخاصة بي".

ومؤكدًا يقينه من أن الشخص الذي قام بالمعاملة الأخيرة لن يعترف أبدًا بهذا النشاط، قال هاينر "إنه لا يريد الاهتمام السلبي واستهدافه من قِبل المجرمين المحتملين"، وتابع أنه "سيفضل أن يكون معروف بمساهماته في بلوكتشين، أو غير معروف على الإطلاق."

وقد كشفت مقابلة كوينتيليغراف الأخيرة مع مبرمج الكمبيوتر جون مكافي أنه متأكد بنسبة ٩٩٪ من هوية ناكاموتو، على الرغم من أنه لا يريد الكشف عن ذلك.