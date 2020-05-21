هل قام ساتوشي ناكاموتو بتحريك عملاته لأول مرة منذ ١١ عامًا؟

تام شمس - الخميس 21 مايو 2020 12:59 صباحاً - تحركت بعضٌ من أول عملات بيتكوين المعدّنة لأول مرة منذ ١١ عامًا. حيث يحتوي عنوان بيتكوين على عملات تم تعدينها في فبراير ٢٠٠٩ - بالكاد بعد شهر واحد من إطلاق شبكة بيتكوين الرئيسية - وقد قام بنقل حيازته بالكامل إلى محفظتي بيتكوين مختلفتين.

المصدر: Blockchair.com

ومن بين هؤلاء، هناك ٤٠ عنوانًا لا يعملون على ما يبدو كعنوان تغيير. وقد تم إرسال الـ ١٠ بيتكوين المتبقية إلى عنوان متعدد المواقع، كما يتضح من رقم بدايتها.

ويصبح من الصعب تتبع سلسلة المعاملات من هنا، حيث تم تقسيم بيتكوين إلى عدة قطع عبر سلسلة معقدة من المخرجات.

هل هذا ساتوشي؟

تحتوي المحفظة المبكرة على معاملة كوين بيز تولد ٥٠ بيتكوين، تم تعدينها في ٩ فبراير ٢٠٠٩.

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ومن المفترض في المجتمع أن "ثروة" ساتوشي تنتشر بين العديد من المحافظ المختلفة التي تحتوي كل منها على معاملة كوين بيز.

ومن المعروف أن قلة قليلة من الناس قاموا بالتعدين باستخدام عميل بيتكوين الأصلي في وقت مبكر جدًا من تاريخ بيتكوين.

وتشمل النظريات حول المالك المحتمل لهذه الأموال عائلة هال فيني ومارتي مالمي وحتى ساتوشي ناكاموتو نفسه. وتشير سلسلة المعاملات المعقدة إلى أن الموقع يسعى لإخفاء وجهة الأموال.

والأمر ممكن نظريًا أيضًا، ولكن من غير المحتمل للغاية، أن يقوم ممثل خارجي بسرقة المفتاح الخاص لهذه المحفظة.