حيازات بيتكوين لغرايسكيل تتجاوز ٣ مليارات دولار، وتنمو بنسبة ٧٦٪ على أساس سنوي

تام شمس - الخميس 21 مايو 2020 12:59 صباحاً - استمر غرايسكيل، وهو صندوق رئيسي لإدارة الأصول الرقمية، في النمو هذا العام، مع وصول إجمالي الأصول تحت الإدارة (AUM) إلى مستويات قياسية جديدة.

فوفقًا لتغريدة يوم ١٩ مايو، بلغ إجمالي الأصول تحت إدارة غرايسكيل ٣,٨ مليارات دولار، مرتفعًا بنسبة ٨٠٪ من ٢,١ مليار دولار في مايو ٢٠١٩.

ثقة بيتكوين تستمر في اكتساب الزخم

استمرت ثقة بيتكوين (BTC) في غرايسكيل في قيادة العملات المشفرة الأخرى في الصندوق، حيث شكلت ٣,٣٦ مليارات دولار، أو ٨٩٪ من إجمالي الأصول تحت إدارة الشركة. وقد ارتفعت قيمة صندوق استثمار بيتكوين الخاص بغرايسكيل بنسبة ٧٦٪ عن ١,٩ مليار دولار العام الماضي. وفي الوقت نفسه، شهدت حصة صندوق بيتكوين من غرايسكيل انخفاضًا بسيطًا، حيث تراجعت من ٩٤٪ في مايو ٢٠١٩.

الأصول تحت إدارة غرايسكيل في مايو ٢٠٢٠. المصدر: تويتر

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يأتي الارتفاع الهائل في قيمة صندوق بيتكوين من غرايسكيل وسط زيادة كبيرة في سعر بيتكوين على أساس سنوي. واعتبارًا من وقت كتابة المقالة، يتم تداول بيتكوين بسعر ٩٧٤٥ دولارًا، بارتفاع حوالي ٣٠٪ من ٧٦٠٠ دولار قبل عام واحد.

سعر بيتكوين على أساس سنوي. المصدر: كوين٣٦٠

ووفقًا للبيانات، يُعد صندوق إيثريوم (ETH) الاستئماني من غرايسكيل الآن ثاني أكبر صندوق بين إجمالي الصناديق الاستئمانية العشرة في الصندوق. وتبلغ قيمة صندوق إيثريوم على غرايسكيل ٢٨٩ مليون دولار ويليه صندوق إيثريوم كلاسيك (ETC) الذي تبلغ قيمته ٧٣ مليون دولار.

تم إنشاء غرايسكيل من قبل ديجيتال كارنسي غروب في عام ٢٠١٣، وهو صندوق استثماري عالمي كبير للعملات المشفرة. ويتم تنظيم الصندوق من قبل السلطات العالمية مثل هيئة تنظيم الصناعة المالية في الولايات المتحدة ولجنة تداول الأوراق المالية. وبحسب ما ورد أصبحت غرايسكيل أول صندوق استئماني رقمي بدأ في تقديم التقارير إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات في يناير ٢٠٢٠.