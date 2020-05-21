اندماج شركتي السفر بالعملات المشفرة المدعومتين من باينانس ترافالا دوت كوم و ترافيل بيت

تام شمس - الخميس 21 مايو 2020 12:59 صباحاً - أعلنت خدمة حجز الفنادق ترافالا دوت كوم وموقع ترافيل بيت لحجز الرحلات الجوية - وكلاهما يقبل العملات المشفرة كوسيلة للدفع - عن دمج منصاتهما.

ووفقًا لإعلان بتاريخ ٢٠ مايو، ستندمج ترافالا دوت كوم و ترافيل بيت لتصبحا منصة تسمح للمستخدمين بالحجز من أكثر من ٢ مليون فندق و٦٠٠ شركة طيران.

مبادرة مدعومة من باينانس

كلتا الشركتين مدعومتان من بورصة العملات المشفرة الرائدة، باينانس. وقد أشاد الرئيس التنفيذي للبورصة تشانغ بينغ زاو بالشركات حيث يعتقد أنها قادرة على توفير خدمة حجز سفر متطورة لمجتمع العملات المشفرة.

يدعم موقع ترافالا دوت كوم حاليًا المدفوعات بالعملات الورقية وأكثر من ٢٥ عملة مشفرة شائعة بما في ذلك بيتكوين (BTC) وإيثريوم (ETH) ولايكتوين (LTC) وباينانس كوين (BNB) وباينانس دولار (BUSD) وتتميز بضمان أفضل سعر.

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علاوة على ذلك، تحتوي المنصة أيضًا على توكن AVA الخاص بها والذي يمنح المستخدمين الوصول إلى المكافآت والخصومات التي ستتوفر قريبًا على ترافيل بيت أيضًا. حيث أوضح المتحدث باسم ترافالا قائلًا:

"بصفتها العملة الرقمية الأصلية لمنصة ترافالا دوت كوم، يمكن الآن استخدام AVA للمدفوعات وتلقي مكافآت الولاء والوصول إلى خصومات ومكافآت حصرية كجزء من برنامجنا الذكي. [...] في كل مرة يكتمل فيها الحجز على ترافالا دوت كوم، يحصل المسافر على ٢٪ من إجمالي سعر الحجز مرة أخرى في AVA."

آمال كبيرة للتبني

أخبر ممثل الشركات كوينتيليغراف أيضًا أن "المنصة المدمجة تتوقع مستويات إيرادات لمدة ١٢ شهرًا تزيد عن ١٠ ملايين دولار أمريكي بناءً على قوة النمو الحالية في حجوزات السفر قبل فرض قيود السفر بسبب جائحة كوفيد-١٩".

وتدعي الشركات أن المنصة المدمجة ستكون أفضل من البدائل التقليدية لأنها ستقدم مكافآت مرمّزة وخيارات دفع أكثر. علاوة على ذلك، تركز المنصة على القطاع غير المخدوم من عشاق بلوكتشين والعملات المشفرة.