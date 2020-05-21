تقرير: إفريقيا متفائلة بشأن العملات المشفرة على الرغم من البنية التحتية والعقبات التنظيمية

تام شمس - الخميس 21 مايو 2020 12:59 صباحاً - أظهر تقرير جديد نشرته أركان ريسرش أن البلدان الإفريقية لديها بعض أعلى معدلات ملكية العملات المشفرة في جميع أنحاء العالم.

حيث احتلت جنوب إفريقيا المرتبة الثالثة في جميع أنحاء العالم مع امتلاك أو استخدام ١٣٪ من مستخدمي الإنترنت للعملات المشفرة. واحتلت نيجيريا المركز الخامس مع امتلاك ١١٪ من مستخدمي الإنترنت للعملات المشفرة. ويبلغ المتوسط ​​العالمي ٧٪.

وفي الواقع، حسبما أفاد كوينتيليغراف مؤخرًا، فإن حجم تداول بيتكوين (BTC) في إفريقيا جنوب الصحراء قد حطم الأرقام القياسية التي تم تسجيلها في ارتفاعات عام ٢٠١٧.

اهتمام واضح بالعملات المشفرة

أشارت أركان ريسرش إلى أن أوغندا ونيجيريا وجنوب إفريقيا وكينيا وغانا تظهر في أعلى ١٠ دول تبحث عن مصطلح "العملات المشفرة" على غوغل.

ولدى إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى أيضًا سوق تحويلات ضخمة تجلب حوالي ٤٨ مليار دولار سنويًا. يعتمد الوافدون اليوم على أنظمة التحويلات البطيئة والمركزة التي تفرض رسوم معاملات تصل إلى ٩٪. وحتى بدائل الدفع عبر الهاتف المحمول تفرض رسومًا تبلغ حوالي ١١٪.

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وتعكس هذه العوامل إلى جانب معدلات التضخم المرتفعة في بعض الدول الإفريقية الحاجة الشديدة لبدائل العملة المشفرة داخل القارة.

لكن هناك عقبات

ومع ذلك، يشير التقرير إلى نقص كبير في البنية التحتية ذات الصلة مثل عمليات تعدين العملات المشفرة، ودعم التجار وانتشار الهواتف الذكية، والاتصال بالإنترنت. وكل هذه تعيق الوصول والاستفادة الأوسع من العملات الرقمية بين الأفارقة.

بالإضافة إلى ذلك، ليس هناك أي توضيح من الحكومات بشأن تنظيم العملات الرقمية في البلدان الإفريقية. إذ يفيد التقرير أن ما يقرب من ٦٠٪ من الحكومات الإفريقية لم توضح موقفها بعد بشأن العملات المشفرة، مما يتسبب في عرقلة اعتماد العملات الرقمية.

وحقيقة أن المواطنين الأفارقة يعتمدون على أصول العملات المشفرة على الرغم من الافتقار إلى البنية التحتية المناسبة والوضوح التنظيمي هي شهادة على المساحة الواسعة لتبني العملات المشفرة عبر القارة.

كما يدخل العديد من اللاعبين الرئيسيين في صناعة العملات الرقمية بالفعل الأسواق الإفريقية. في جلسة "اسألني عن أي شيء" مؤخرًا، قال مؤسس بورصة باينانس الرائدة للعملات الرقمية، تشانغ بينغ زاو، إن إفريقيا سوق غير مستغلة للعملات الرقمية، وأن البورصة تعمل على تقديم خدماتها في القارة.