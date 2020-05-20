تحذيرٌ من مؤلف كتاب Rich Dad Poor Dad: "احصلوا على بيتكوين وانقذوا أنفسكم"

لم يكن رجل الأعمال روبرت كيوساكي الشخصية الوحيدة البارزة التي تدعو إلى التحول إلى بيتكوين خلال الأزمة المالية الحالية، لكنه واحد من القلائل الذين يجعلونها تبدو وكأنها قرار مصيري.

ففي ١٩ مايو، انتقل مؤلف كتاب "Rich Dad، Poor Dad" الأكثر مبيعًا إلى تويتر في رسالة شاملة تشجب في معظمها تصرفات الاحتياطي الفيدرالي أثناء الوباء واعتقاده بأن الأصول مثل الذهب والفضة وبيتكوين (BTC) ) سيكون منقذ المستثمرين خلال هذه الأزمة.

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وكانت تغريدة كيوساكي السابقة - التي كتبت قبل خمس ساعات فقط - أكثر تشاؤمًا بكثير في تحذيراتها، حيث تلقي بظلالها على الدكتور أنتوني فاوتسي، مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية وشخصية معروفة في استجابة الولايات المتحدة لفيروس كورونا. وقد أعرب فيها عن مخاوفه بشأن "جائحة جديد" و "مزيد من الخوف" في وقت لاحق من عام ٢٠٢٠.

أفاد كوينتيليغراف يوم ١٧ مايو أن المؤلف استخدم تويتر للتنبؤ بسعر بيتكوين بقيمة ٧٥٠٠٠ دولار مع رسالة أكثر هدوءًا إلى حد ما: خوفه من الاقتصاد المحتضر، واعتقاده بأن الاحتياطي الفيدرالي قد تعامل مع الأزمة المالية بشكل غير كفء.