معالجة كتلة عملاقة بمعاملات هائلة على بيتكوين إس في

تام شمس - الأربعاء 20 مايو 2020 11:00 صباحاً - قام مزود خدمة بلوكتشين TAAL بمعالجة أكبر كتلة حتى الآن على بيتكوين إس في - بحجم ٣٦٩ ميجابايت وتحتوي على ١,٣ مليون معاملة.

وقد أعلنت TAAL الإنجاز على تويتر. وتمتلك الكتلة أكبر حجم من أي شيء يمكن تحقيقه حاليًا على بيكوين (BTC) أو بيتكوين كاش (BCH).

حيث قال جيري تشان، الرئيس التنفيذي لمجموعة TAAL لكوينتيليغراف، إن المعاملات تمت في المقام الأول من قبل مستخدمي تطبيق خارج الصين، والذين تنافسوا مع بعضهم البعض لمعرفة من يمكنه إنشاء معظم المعاملات في مسابقة مصممة للاختبار قدرات المعاملات للشبكة.

ويأتي ذلك في أعقاب كتلة مع معالجة ١,١ مليون معاملة يوم ١٣ مايو.

التركيز على التطوير

وفقًا لتشان، على الرغم من أن مجموعات مثل TAAL تنخرط في التعدين، إلا أن تركيزها ينصب على معالجة المعاملات لتطوير البنية التحتية اللازمة لشبكة بيتكوين إس في لتزدهر.

حيث قال الرئيس التنفيذي: "نريد تشجيع المزيد من المعاملات ... لذا فإننا نسعى إلى زيادة حجم المعاملات وليس عدد الكتل بالضرورة". وجادل بأن بيتكوين لديها حد حجم كتلة اصطناعي وفي النهاية "ستصل إلى النقطة حيث لن يكون هناك المزيد من الكتل المنتجة".

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وأضاف تشان: "يسعدنا أن نجمع أكبر عدد ممكن من المعاملات حتى نحتاج إلى طباعتها في كتلة".

ويتوقع تشان ارتفاعًا كبيرًا في حجم المعاملات من وقت لآخر، عندما يمكن للمعالجين الاحتفاظ بها "حتى يجدر وضعها في كتلة واحدة كبيرة". وأوضح أنه على عكس شبكة بيتكوين، يمكن أن تستمر بيتكوين إس في دون ازدحام كبير في مثل هذا الحجم الكبير.

والنسبة المئوية لعائدات التعدين القادمة من الرسوم منخفضة حاليًا لبيتكوين إس في. فوفقًا لموقع تحليلات العملات المشفرة مساري، كانت رسوم المعاملات لبيتكوين إس في يوم ١٩ مايو ٢٧١ دولارًا فقط، بينما تم تقييم بيتكوين بقيمة ٩٦٠٩٢٨ دولارًا.

والحد الأدنى لمعدل الرسوم على شبكة بيتكوين إس في المفتوحة هو ٠,٥ ساتوشي/بايت، مع إمكانية التفاوض للحصول على سعر أرخص.

إكمال كتل بيتكوين إس في أكثر من بيتكوين؟

أفاد كوينتيليغراف أن بعض القائمين بالتعدين قد يتحولون مرة أخرى من شبكة بيتكوين إلى عملات مثل بيتكوين إس في وبيتكوين كاش بعد التنصيف. حيث نما معدل هاش بيتكوين إس في من ١,١ إكساهاش في الثانية قبل التنصيف إلى ٢,١٥ إكساهاش في الثانية يوم ١٦ مايو، عندما تم تعدين كتلة بيتكوين إس في مع ١,٣ مليون معاملة.