شركة إيه تي آند تي تخسر محاولة رفض دعوى سرقة عملات مشفرة بقيمة ١,٨ مليون دولار

تام شمس - الأربعاء 20 مايو 2020 11:00 صباحاً - رفض قاضي المقاطعة الأمريكية كونسويلو مارشال محاولة إيه تي آند تي لرفض دعوى قضائية تدعي أن الشركة كانت مهملة لفشلها في منع سرقة العملات المشفرة بقيمة ١,٨ مليون دولار من المستثمر سيث شابيرو.

وفي أمر القاضي الذي يسمح بالاستمرار في الدعوى، تُركت ادعاءات شابيرو بالإهمال، مع الادعاءات المرفوعة بموجب قانون الاحتيال وإساءة استخدام الكمبيوتر وطلب تعويضات عقابية، دون تغيير.

هجوم مبادلة بطاقة SIM

قام شابيرو، وهو مستشار تكنولوجيا الإعلام الحائز على جائزة إيمي، والذي عمل سابقًا مع أمثال ديزني وشوتايم، برفع الدعوى ضد شركة إيه تي آند تي في ديسمبر ٢٠١٩، زاعمًا أن الإخفاقات الأمنية للشركة أدت إلى سرقات عبر هجمات متعددة.

وتتطلب هجمات مبادلة بطاقة SIM مشاركة موظفين من شركة اتصالات. حيث يقوم موظف الاتصالات عن عمد، أو عن غير قصد، بإعادة تعيين حساب الضحية إلى بطاقة SIM يتحكم فيها ممثل ضار - والذي يمكنه بعد ذلك الوصول إلى المعلومات أو الحسابات الخاصة بالهدف.

Advertisements

وينص أمر المحكمة على أن شابيرو تعرض لهجومه الأول على تبديل بطاقة SIM خلال مايو ٢٠١٨، والذي أشار إليه موظف إيه تي آند تي "لاحظ نشاط مبادلة بطاقة SIM في حساب [المدعي] وأكد لـ [المدعي] أن بطاقة SIM الخاصة به لن يتم استبدالها مرة أخرى دون إذن منه."

وذكرت شكوى شابيرو أن "إيه تي آند تي فشلت في تطبيق أنظمة وإجراءات أمان بيانات كافية وفشلت في الإشراف على موظفيها، وبدلًا من ذلك شاهدت بينما استخدم موظفوها موقعهم في الشركة للوصول غير المصرح به إلى حساب السيد شابيرو من أجل سرقته وابتزازه وتهديده في تبادل المال "، .

وأمام شابيرو حتى ٢٩ مايو لتقديم شكوى معدلة استجابة لهذا الأمر.