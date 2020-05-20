ستيم تجمّد ٥ ملايين دولار أخرى في التوكنات المرتبطة بمؤيدي هايف

تام شمس - الأربعاء 20 مايو 2020 11:00 صباحاً - يستمر الجدل الذي يحيط بمعاملة جوستين صن لشبكة ستيم في النمو، مع تحرك ستيم لتجميد ٥ ملايين دولار أخرى من التوكنات المملوكة لشهود ستيمت المنشقين وأصحاب المصلحة.

وقد أقر مدققو الشبكة - الذين يُطلق عليهم "الشهود" - المرتبطون بصن - خطوة تجميد ٢٣,٦ مليونًا في توكنات ستيم، متهمين أصحاب الحسابات بفرض تهديد وجودي على شبكة ستيم.

ومع ذلك، يدعي النقاد أن الانقسام الكلي يعاقب بشكل انتقامي المستخدمين الذين عارضوا استيلاء مؤسس ترون ودعموا انقسام هايف الكلي في مارس - وهو انقسام كلي يقوده المجتمع قام بتجميد مكافأة المؤسس التي اكتسبها صن جنبًا إلى جنب مع ستيمت، واستبعدته من الشبكة الجديدة.

ويتبع الانقسام الكلي تطويرًا داخليًا جمد ١٧,٦ مليون ستيم احتفظ بها شهود سابقون الشهر الماضي.

ستيم تتحرك لتجميد ٥ مليون دولار في أموال المستخدم

تتضمن التعليمات البرمجية للانقسام الكلي المجدولة أسماء ٦٤ مستخدمًا سيتم تجميد حساباتهم وأموالهم مع الترقية القادمة.

Advertisements

وفي مقابلة مع جويند، اتهم الشاهد الحالي Triple A أصحاب الحسابات الذين استهدفهم الانقسام الكلي بـ "نشر أخبار مزيفة" و "كتابة تعليقات مسيئة وغير مرغوب فيها" و "مهاجمة المستخدمين علنًا وجمع المعلومات الشخصية والتهديد بالقتل".

لكن مستخدم تويتر ومستخدم ستيم الذي سيتم اعتماده قريبًا "pharesim2" أكد أن الشهود "يتهموننا جميعًا بنشاط إجرامي، دون تقديم أي دليل". وأضاف: "تبلغ حصتي حاليًا ٨٠٠٠٠ يورو. وقد اشتريت ٥٠٠٠٠٠ العام الماضي."

وغردت "They Call Me Dan" أيضًا بأن الترقية ستستحوذ على ٦٠٠ ألف دولار من أمواله.

المستخدمون المتأثرون يرفع دعوى جماعية معلقة

استجابة للانقسام الكلي، يطلب المستخدمون المستهدفون من مجتمع العملات المشفرة إعادة توجيه رسالة للتبادل تحثهم على عدم تنفيذ الانقسام الكلي المقترح لستيم، مما يهدد المسؤولية المدنية إذا دعموا الانقسام الكلي.