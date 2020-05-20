منشئو كويل يمكنهم الآن تلقي العوائد باستخدام محافظ أبهولد

تام شمس - الأربعاء 20 مايو 2020 08:58 صباحاً - أعلنت منصة الدفع الرقمية أبهولد عن شراكة تسمح لمنشئي كويل بالقدرة على اختيار المنصة كمقدم خدمة محفظتهم لتلقي المدفوعات بأكثر من ٥٠ عملة.

وكويل هي خدمة توفر طرقًا بديلة لمنتجي المحتوى لتحقيق الدخل من عملهم عبر الإنترنت. حيث قال روبن أوكونيل، كبير مسؤولي الإيرادات في شركة أبهولد: "إن القدرة على الدفع مقابل اشتراكات التطبيقات، أو المقالات الإخبارية، أو التجارب المتميزة بدون نقرات وفي الوقت الحقيقي تبدو وكأنها المستقبل".

ستستخدم الشراكة مع كويل بروتوكول إنترليدجر وستسمح لمنشئي المحتوى بقبول المدفوعات بأكثر من ٥٠ عملة ورقية ورقمية وتمكين الاتصال المصرفي من أكثر من ٣٤ دولة.

وأضاف أوكونيل أن الشركة "في وضع فريد يمنح شركاء مثل كويل القدرة على سد أنظمة المال القديمة والجديدة مع تقديم تسوية دفع سلسة لمنشئيها".

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دمج كويل مع وورد بريس

يأتي اختيار كويل لأبهولد كمقدم لخمة محفظتها في نفس الوقت الذي كشفت فيه المنصة النقاب عن المكوّن الإضافي كويل ويب مونيتايزيشن، مما يسمح لناشري وورد بريس ومنشئي المحتوى بتحقيق الدخل من المحتوى الخاص بهم. ويمكن لمنشئي المحتوى الذين يستخدمون المكوّن الإضافي تنفيذ تجارب خالية من الإعلانات ومحتوى متميز يتطلب اشتراكات لعرضه.

حيث قال مؤسس كويل "ستيفان توماس" إن المكون الإضافي سيوفر "المزيد من حرية الاختيار مع تقليل الاحتكاك" لمنشئي وورد بريس من خلال إنشاء مصدر دخل جديد. وفي الوقت نفسه، سيحرر المستهلكون من "إجهاد الاشتراك ومشكلات غزو الخصوصية المرتبطة بالإعلانات".

ووفقًا لاستطلاع أجرته شركة دبليو ثري تكس في أبريل، يتم نشر أكثر من ثلث المحتوى على الويب بالكامل باستخدام برنامج وورد بريس.