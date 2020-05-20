مرحبًا بكم في مستقبل العملات المشفرة مع PointPay

PointPay هي شركة منخصصة في مجال التكنولوجيا المالية و الخاضعة لتنظيم المملكة المتحدة ، توفر لعملائها طرقًا سهلة وموثوقة لتداول و العمل ب العملات المشفرة عبر شراء وبيع العملات الرقمية باستخدام البطاقات البتكية، في التجارة عبر المتاجر، كسب المال عبر ودائع العملات المشفرة.

دعونا ننظر في منتجات PointPay المتعددة و مستقبل العملات المشفرة مع PointPay

خدمة PointPay Crypto Bank

التي تقدم الفرصة لمستخدميه لحفظ وإدارة وتنمية رأس مالهم بشروط مربحة. لدى PointPay Crypto Bank العديد من الخدمات منها :

• تدقيق حسابات العملات المشفرة وحسابات التوفير

• خيارات التحويل السهل بين الحسابات داخل البنك والنظام البيئي بأكمله

• الفائدة المركبة اليومية على الحسابات الجارية وحسابات التوفير

• توجد أعلى معدلات الفائدة في الصناعة

• تدعم العملات المشفرة Bitcoin و Ethereum و Tether USD و Tether Gold و PointPay

• أعلى عائد لحاملي الرمز المميز PXP على المقياس التقدمي.

معدل النسبة المئوية السنوي الحالية في PointPay Crypto Bank هي التالية:

• 15% على عملة PointPay.

• 6.1% على عملة البيتكوين.

• 4.6% على عملة Ethereum.

• 5% على عملة التيثر جولد.

• 8% على عملة Tether USD .

يحتوي PointPay Crypto Bank أيضًا على بعض الميزات القادمة مثل القروض العقارية المدعومة بالعملات المشفرة، وقروض المركبات ، والقروض الشخصية والتجارية ، وما إلى ذلك.

خدمة تبادل العملات المشفرة PointPay

التي من خلالها يمكنك شراء وبيع وتبادل العملات المشفرة بثقة. يمكنك أيضًا العثور على الدروس التعليمية للمبتدئين التي أعدها المحترفون والتي تهدف إلى مساعدتك في دخول عالم تداول العملات المشفرة بسهولة.

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الميزات الرئيسية ل PointPay Exchange Platform هي:

• تدعم أعلى 10 عملات مشفرة من بينها Bitcoin ، Ethereum ، Tether USD

• 50% على مكافأة الإحالة من رسوم النظام لعمليات تداول الإحالات الخاصة بك

• القدرة على رسم الخرائط الفنية.

• إيداع وسحب العملات المشفرة

• التسعير وحجم التداول يكون في الوقت الفعلي الجاري.

• عبر المنصة توجد خاصية التداول بسعر السوق، و التداول بحدود الشراء و البيع و خاصية إيقاف الخسارة.

• يمكن التداول عبر المنصة باللغة الصينية والإنجليزية والروسية.

• وحدة عملات الفيات لشراء وبيع العملات الرقمية ببطاقة مصرفية للدولار الأمريكي واليورو والجنيه الإسترليني والروبل الروسي والعملة الموحدة والعملات الورقية الأخرى

• تسعير رسوم ديناميكية أقل لحاملي رموز PXP.

• العرض والطلب الموسع.

• خاصية صرف العملات الرقمية السريعة.

خدمة محفظة PointPay المتعددة العملات

تقدم PointPay أيضًا محفظة متعددة العملات. يمكنك استخدامه لإرسال واستقبال المدفوعات ب العملات المشفرة و عملات الفيات من الأعضاء الآخرين في ثوان. المحفظة ملائمة للاستخدام اليومي.

مع محفظة PointPay العملات المتعددة ، يمكنك:

• إرسال واستقبال العملات المشفرة عبر عنوان محفظة العملات المشفرة والبريد الإلكتروني.

• شراء وبيع العملات الرقمية باستخدام بطاقة مصرفية للدولار الأمريكي واليورو والجنيه الإسترليني و UAH و RUB والعملات الورقية الأخرى.

• عرض أرصدة التشفير والتسعير.

• كما أن لديها دعم لعملات BTC و ETH و PXP.

خدمة نظام PointPay للدفع عبر الإنترنت.

قامت PointPay بتطوير نظام للدفع عبر الإنترنت لشراء العملات المشفرة، بحيث يمكنك شراء BTC و ETH و USDT وغيرها من العملات المشفرة عبر بطاقة الائتمان الخاصة بك مقابل الدولار واليورو والجنيه الاسترليني والروبل الروسي و UAH والعملات الورقية الأخرى. كما يمكنك بيع العملات الرقمية وسحب أموالك إلى بطاقتك الائتمانية مباشرة.

منصة PointPay لبيع الرمز المميز PXP .

تتيح PointPay للعملاء شراء رمزها المميز PXP. هذا الرمز يعطي خصومات لحامله على PointPay Crypto Exchange. علاوة على ذلك ، يمكنك من كسب 15% من معدل الفائدة السنوية على حساب التوفير في PointPay Crypto Bank.

يمكنكم الاستفادة من كل تلك الخدمات عبر الرابط الرسمي للشركة : https://pointpay.io