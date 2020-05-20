يمكنك الآن شراء تيزوس من ١٠٠٠٠ متجر صغير في فرنسا

تام شمس - الأربعاء 20 مايو 2020 06:56 صباحاً - قدمت شركة ديجي كود الناشئة الفرنسية للعملات المشفرة دعمًا لعمليات شراء تيزوس (XTZ) من خلال قسائم الدفع وبطاقات الهدايا المدفوعة مسبقًا.

والتكامل هو نتاج شراكة بين ديجي كود وفريق البحث والتطوير من نوماديك لابز - والتي تساهم في الحفاظ على التعليمات البرمجية الأساسية لشركة تيزوس.

وقد وصف مؤسس ديجي كود كريستوفر فيليغاس تيزوس بأنه "واحد من أكثر مشاريع العملات المشفرة الواعدة"، مضيفًا أن القائمة جاءت بعد عدة أشهر من النظر.

تيزوس تُباع في ١٠٠٠٠ متجر في فرنسا

اعتبارًا من يوم الثلاثاء، يمكن للعملاء الفرنسيين الآن شراء تيزوس من ١٠٠٠٠ من متاجر التبغ ومحطات الوقود والأسواق الصغيرة في جميع أنحاء البلاد في شكل قسائم وبطاقات مدفوعة مسبقًا.

ويمكن الآن شراء ما مجموعه ستة أصول عملات مشفرة مختلفة من خلال شبكة متاجر ديجي كود، بما في ذلك بيتكوين (BTC) وإيثريوم (ETH) ولايتكوين (LTC) وريبل (XRP) وداش.

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ويجب على المستخدمين الذين يرغبون في شراء العملات المشفرة من متاجر ديجي كود أولًا إنشاء حساب من خلال موقع الشركة على الإنترنت، حيث يخضعون للتحقق من عميلك.

ويستهدف ديجي كود صغار المستثمرين، حيث يتمكن المشترون من إعادة شحن حساباتهم المشفرة بأقساط ٢٠ يورو (٢٢ دولارًا) أو ٥٠ يورو (٥٥ دولارًا) أو ٢٠٠ يورو (٢٢٠ دولارًا). وتحافظ الشركة على حد يومي بقيمة ١٠٠٠ يورو لمشتريات العملات المشفرة وغطاء شهري بقيمة ١٠٠٠٠ يورو.

ويحذر موقع ديجي كود من أن سلوك المستخدم الذي يشير إلى الأنشطة غير القانونية يمكن أن يؤدي إلى قيود على الحساب أو إغلاق.

تم إطلاق ديجي كود في أغسطس ٢٠١٧ لجعل العملات الرقمية متاحة أكثر للمستثمرين الفرنسيين.

والشركة هي فرع من خدمة تولوز الرقمية، وهي مجموعة تعمل أيضًا على خدمات تداول العملات المشفرة زيبيتكس وزي بيتكوين.