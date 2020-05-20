شبكة إنفاذ قوانين الجرائم المالية الأمريكية تكافئ الخدمة السرية لمصادرة ٢٢ مليون دولار في العملات المشفرة

تام شمس - الأربعاء 20 مايو 2020 06:56 صباحاً - يوم ١٩ مايو، كافأت شبكة إنفاذ قوانين الجرائم المالية (FinCEN) العديد من الوكالات الفيدرالية في الولايات المتحدة، والتي أدى تحقيقها المشترك إلى الاستيلاء على عملات مشفرة بقيمة ٢٢ مليون دولار من مشغلي شبكة الويب المظلمة.

١٢-١٦٪ من رسوم السحب

هذه جائزة سنوية تقدّر بموجبها الهيئة بجهود جهات إنفاذ القانون لاستخدامها تقارير قانون السرية المصرفية لمتابعة التحقيقات الجنائية وملاحقتها بنجاح. وقد اشتمل التحقيق على الهجرة وتنفيذ الجمارك - تحقيقات الأمن الداخلي ودائرة التفتيش البريدي بالولايات المتحدة والخدمة السرية للولايات المتحدة:

"حددت النتائج الاستقصائية بائعي الويب المظلمين الذين يرسلون عملات بيتكوين المكتسبة بشكل غير قانوني بعنوان استلام فعلي عبر بريد إلكتروني مشفر لإجراء مخطط السحب النقدي هذا. ويتقاضى مورد السحب النقدي هذا ما يتراوح بين ١٢ و١٦ بالمائة اعتمادًا على كمية العملة الرقمية التي يتم صرفها."

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كل شيء كبير في ولاية تكساس

استخدم المحققون المعلومات التي استدعوها من "مبادل عملات مشفرة معروف". جهد التحقيق المشترك الضخم هذا:

اختُتم بعد اعتقال ٤٢ شخصًا وضبط ٢٢ مليون دولار بعملات رقمية مختلفة و٣,٥ ملايين دولار نقدًا و١٢٠ سلاحًا ناريًا و١٥ آلة ضغط حبوب ومجموعة واسعة من المواد الخاضعة للرقابة. وقد قام مكتب المدعي العام للولايات المتحدة، شمال مقاطعة تكساس، بالادعاء في هذه القضية".

تعد الجرائم المرتبطة بالعملات المشفرة صناعة بمليارات الدولارات، على الرغم من أن نسبة صغيرة فقط من معاملات العملات المشفرة تنطوي على نشاط غير مشروع.