بيتميكس تتوقف لفترة وجيزة دون اتصال بالإنترنت وسط مشاكل قانونية

تام شمس - الثلاثاء 19 مايو 2020 08:04 مساءً - توقفت بورصة مشتقات بيتكوين الرئيسية (BTC) بيتميكس في وقت سابق من يوم ١٩ مايو، مشيرة إلى فشل في محرك التداول. حيث تعذّر الوصول إلى المنصة لفترة وجيزة، وعادت إلى العمل عبر الإنترنت حاليًا اعتبارًا من وقت كتابة المقالة.
وقد غردت الشركة في حوالي الساعة ١٢:٤٥ بالتوقيت العالمي المنسق معلنةً "تعطل محرك بيتميكس التجاري حاليًا".
وبعد حوالي ٢٥ دقيقة من الإعلان الأولي، أصدرت بيتميكس تحديثًا، مدعية أن "جميع الأموال آمنة، وسيتم رفض الطلبات المتأخرة، ولن تتم أي عمليات تصفية خلال فترة التوقف."
وقد عادت بيتميكس إلى الإنترنت في حوالي الساعة ١٣:٣٠ بالتوقيت العالمي المنسق، مبدئيًا في وضع الإلغاء فقط، مما يعني أنه لا يمكن وضع طلبات جديدة في ذلك الوقت. وفي حوالي الساعة ١٣:٤٠ بالتوقيت العالمي، أعلنت بيتميكس عبر قناتها على تيليغرام أنه تم استئناف التداول.
المشاكل القانونية الأخيرة لبيتميكس في الولايات المتحدة
حدث الانقطاع بعد وقت قصير من تعرض بيتميكس لدعوى قضائية رئيسية، رفعتها شركة BMA LLC في محكمة مقاطعة الولايات المتحدة للمنطقة الشمالية في كاليفورنيا في ١٦ مايو.
حيث اتهم المدعي الشركة الأم لبيتميكس، إتش دي آر غلوبال تريدينغ، وكبار المديرين التنفيذيين في البورصة - أرثر هايس وبين ديلو وصامويل ريد - بالمشاركة في العديد من الجنح أو التحريض عليها والتي تشمل الابتزاز وغسيل الأموال والاحتيال السلكي وتشغيل شركة تحويل أموال غير مرخصة.
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