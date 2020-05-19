محفظة هوبي تسمح الآن بعمليات شراء العملات المشفرة ببطاقات الائتمان المشفرة من خلال سيمبلكس

تام شمس - الثلاثاء 19 مايو 2020 08:04 مساءً - تتيح محفظة العملات المشفرة الخاصة ببورصة العملات المشفرة الرئيسية هوبي الآن للمستخدمين شراء العملات المشفرة باستخدام بطاقات الائتمان والخصم.

فحتى الآن، سمحت هوبي واليت لمستخدميها فقط بالتبادل بين أصول العملات المشفرة المختلفة والوصول إلى الإقراض اللامركزي، مع افتقارها إلى حل عملات ورقية. حيث قال الرئيس التنفيذي لشركة هوبي واليت "ويل هوانغ" أن التطبيقات توفر الآن معظم الاحتياجات الأساسية لمستخدمي العملات المشفرة البسطاء:

"أصبح [التطبيق] تطبيقًا شاملًا للمستخدمين لشراء العملات المشفرة وتخزينها وتبديلها ونقلها أثناء التنقل، مع الاحتفاظ بالسيطرة الكاملة على أصولهم". Advertisements

ويُزعم أن هوبي واليت هي واحدة من أكبر التطبيقات من نوعها في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. حيث يدعم التطبيق أكثر من ١٨ عملة مشفرة والعديد من التوكنات ويقال إن لديه أكثر من نصف مليون مستخدم في ٢٠٠ دولة.

سيمبلكس: معالج دفع رئيسي في سوق العملات المشفرة

سيمبلكس هو شريك معالجة دفع شهير بين شركات العملة المشفرة الرئيسية. وحسبما ذكر كوينتيليغراف في نهاية أبريل، بدأت الشركة مؤخرًا في تشغيل برنامج العملات الورقية لمنصة الخدمات المالية التابعة لبيتماين ماتريكس بورت.

وفي وقت سابق من هذا العام، قامت خدمة إقراض العملات المشفرة سيلسيوس بدمج حل العملات الورقية الذي طوره سيمبلكس في منصته. علاوة على ذلك، بدأت منافسة هوبي، بورصة العملات المشفرة الرائدة باينانس استخدام سيمبلكس للسماح لمستخدميها بشراء العملات المشفرة على المنصة مقابل ١٥ عملة أخرى في فبراير.