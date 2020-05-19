مؤسسة سيلو يُطلق الشبكة الرئيسية بعد جمع ٤٠ مليون دولار

تام شمس - الثلاثاء 19 مايو 2020 09:55 صباحاً - بعد جمع ٤٠ مليون دولار لتمويل منصة بلوكتشين، أعلنت مؤسسة سيلو عن إطلاق الشبكة الرئيسية، وهي الخطوة التالية للسماح بتحويل توكنات سيلو غولد الخاصة بها.

ففي منشور مدونة على ميديام يوم ١٩ مايو، قالت سيلو إن تحويلات سيلو غولد (cGLD)، توكن ERC-٢٠، أصبحت الآن ممكنة عبر الحوكمة على السلسلة، مما يعني أن التبادلات مجانية للتكامل مع المنصة. وشكرت الشركة "التزام وشغف وخبرة وإشراك أكثر من ١٠٠ مدقق مستقل حول العالم" لجعل الشبكة ممكنة.

سيلو تجمع ٣٠ مليون دولار في عام ٢٠١٩

أفاد كوينتيليغراف أن مؤسسة سيلو جمعت ١٠ ملايين دولار للشبكة في مزاد هولندي على كوين ليست يوم ١٢ مايو. وقد بيع المزاد في غضون ١٢ ساعة، مع بيع توكنات سيلو غولد مقابل دولار واحد لكل منها. ومع إطلاق الشبكة الرئيسية، يمكن للمشاركين في المزاد الآن إرسال واستلام هذه العملات.

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ومع ذلك، فإن الأموال التي تم جمعها من المزاد الأخير لا تمثل سوى ربع إجمالي الأصول المستثمرة في سيلو. حيث جمعت الشركة ٣٠ مليون دولار لمنصة بلوكتشين من شركات بما في ذلك بوليتشين كابيتال وأندريسن هوروريتز.

سيلو تصدر على مراحل

إن إصدار الشبكة الرئيسية هو الخطوة التالية لسيلو بعد المرحلة الأولى من إطلاق الشبكة الرئيسية التي تم إطلاقها مباشرة يوم في ٢٢ أبريل. وتخطط الشركة أيضًا لجلب أسعار خارج السلسلة لسيلو غولد على السلسلة من خلال مجموعة من الأوراكل، وبدء إطلاق سيلو دولار (cUSD)، وإطلاق إصدار الشبكة الرئيسية من محفظتها.

وفي حديث إلى كوينتيليغراف يوم ١٦ مايو، قال مؤسس سيلو رينيه رينسبرغ إن سيلو واليت هي الخطوة الأخيرة لإصدار الشبكة الرئيسية، عندما يتمكن حاملو سيلو غولد من "إرسال عملات سيلو دولار إلى أي شخص في العالم باستخدام الهواتف المحمولة فقط".