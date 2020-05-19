تور ديميستر: وصول سعر بيتكوين لأعلى من ٥٠ ألف دولار "ليس مجنونًا على الإطلاق"

تام شمس - الثلاثاء 19 مايو 2020 09:55 صباحاً - لا يرى مستثمر بيتكوين ومحلل الأبحاث تور ديميستر أن العملة ستنخفض إلى أقل من ٦٠٠٠ دولار بعد انخفاض المكافآت إلى النصف، مع إمكانية وصول السعر إلى ٥٠٠٠٠ دولار على الأقل في المستقبل.

ففي مقطع فيديو تم نشره على قناة يوتيوب التابعة لشركة أبحاث العملات المشفرة "مساري" في ١٨ مايو، قال ديميستر إن بيتكوين "عادت إلى السوق الصاعدة" بعد التنصيف، مع وجود القاع عند ٣٠٠٠ - ٤٠٠٠ دولار بالفعل - في إشارة إلى الهبوط الهائل في العلات المشفرة في مارس.

وقد ذهب المحلل إلى التكهن بكيفية تأثير التدابير التضخمية الأخيرة من قبل الاحتياطي الفيدرالي على سعر العملة المشفرة. فعلى الرغم من القلق من أن القوة الشرائية المنخفضة المحتملة للدولار الأمريكي يمكن أن تقوض سعر بيتكوين الأكثر قيمة، قال ديميستر:

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أعتقد أن السعر المستهدف مثل ٥٠٠٠٠ دولار ليس مجنونًا على الإطلاق... حتى أنني أقول ما بين ٥٠ ألفًا و ١٠٠ ألف دولار.

ما الذي يدفع السعر إلى الارتفاع؟

قال ديميستر: "إنها المؤسسات المهتمة"، ووصف الاندفاع لشراء البيتكوين بأنه "مرحلة للاستيلاء على الأراضي" بين الشركات التي تبحث عن سوق منفصل عن الأصول التقليدية.

وقد نشر ديميستر تغريدة على حسابه على تويتر بعد المقابلة، قائلًا إذا كانت هذه المؤسسات والحيتان قادرة على التراكم بشكل كافٍ، "من المحتمل أن يشعل ارتفاعًا مكافئًا آخر" في سعر بيتكوين.