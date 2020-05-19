مؤشرات بيتكوين ترتفع بعد التنصيف إلى أعلى مستوى لها منذ عام ٢٠١٧

تام شمس - الثلاثاء 19 مايو 2020 09:55 صباحاً - بعد أسبوع واحد من انخفاض مكافآت بيتكوين إلى النصف، يتحدث المستثمرون بشكل أكثر إيجابية عن العملة أكثر من أي وقت مضى خلال ٢,٥ سنة الماضية وفقًا لشركة بيانات العملات المشفرة ذا تاي.

حيث تحدث الرئيس التنفيذي جوشوا فرانك إلى كوينتيليغراف في ١٨ مايو، قائلًا إن متوسط ​​نقاط التوجهات اليومية على مدى ٣٠ يومًا - عدد المراجعات الإيجابية فيما يتعلق بعدد المراجعات السلبية - لبيتكوين (BTC) هي أعلى نسبة تم تسجيلها على الاطلاق.

وبالإضافة إلى ذلك، كان متوسط ​​أحجام التغريدات على مدى ٣٠ يومًا لبيتكوين أيضًا على أعلى مستوى على الإطلاق لعام ٢٠٢٠. وفي ١٧ مايو، كان هناك ٣١١١١ تغريدة حول العملات المشفرة مع كلمات تشمل "بيتكوين" و "الذهب" و "تداول" و " التنصيف ". حتى المؤلفة الشهيرة جيه كيه رولينغ وقطب التكنولوجيا إيلون مسك كانا في قمة الترتيب، بسبب استفسار رولينغ يوم ١٥ مايو عن بيتكوين على تويتر ورد مسك عليها.

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هل ذكر بيتكوين يرفع السعر؟

قال فرانك إن هذه البيانات جعلت السوق تبدو "صعودية للغاية بشأن بيتكوين"، مع الأغلبية الساحقة من الكلمات التي استخدمها المستثمرون على تويتر يوم ١٨ مايو باعتبارها إيجابية. وحتى قبل التنصيف، وجدت ذا تاي علاقة "معتدلة وإيجابية إلى حد ما" بين ذكر تنصيف بيتكوين وسعر الأصل.

ووفقًا لذا تاي، "في حين أن التنصيف يبقى نقطة محادثة إيجابية لبيتكوين، فإن السرد الرقمي للذهب يظهر مجددًا باعتباره الرواية السائدة للعملة خلال هذا الوقت من عدم اليقين الاقتصادي الشديد."