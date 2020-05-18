الفضة و الذهب يرتفعان و يبشران بالخير على البيتكوين

هذا الأسبوع ، شهدت الفضة ارتفاعًا بنسبة 5% وعادت إلى أعلى مستوى لها في 3 أشهر. سجل الذهب أعلى مستوى جديد له في ثماني سنوات ، حيث وصل إلى أكثر من 1750 دولارًا للأوقية. كما أن الزيادة في المعادن الثمينة تبشر بالخير على البيتكوين ، التي كانت ترتفع بشكل مترادف.

الذهب والفضة ، كل منهما يسجل قمم جديدة ، هل سيأخذ ذلك سعر البيتكوين أخيرًا إلى 10000 دولار؟

صراع الإمدادات يدفع أسعار الفضة و الذهب إلى قمم جديدة

دفعت أزمة العرض الضخمة على الفضة والذهب، المعادن الثمينة إلى مستويات محلية جديدة. وصلت الفضة إلى أكثر من 17 دولارًا للأوقية ، بزيادة أكثر من 14% منذ بداية الشهر.

بدأ الذهب بتداول الأسبوع فوق 1750 دولارًا ، ومن المتوقع أن يصل إلى أسعار مرتفعة تصل إلى 3000 دولار خلال العام المقبل ، وفقًا لريتش داد ، مؤلف كتاب الأب الفقير و الأب الغني ، روبرت كيوساكي.

ارتفاع الذهب والفضة ليس مفاجئًا للغاية ، حيث عملت هذه الأصول تاريخيًا كملاذ آمن لرأس المال خلال أوقات الاضطراب الاقتصادي.

يمكن أن يكون العرض النادر لهذه الأصول جنبًا إلى جنب مع أموال التحفيز التي تضخم الدولار وتحوّل إلى استثمارات مسؤولة عن الزخم الإضافي.

هل يمكن للبيتكوين التفوق على المعادن الثمينة كأصل آمن؟

الذهب والفضة يرتفعان في مواجهة الأزمة الاقتصادية بسبب إمداداتهما المحدودة ، مما يبشران بالخير على البيتكوين. في حين أن الذهب والفضة نادران بالفعل ، فلا يوجد أي معلومات عن كمية المعروض المتبقية في الأرض أو من أي مكان آخر.

ومع ذلك ، فإن عملة البيتكوين محدودة للغاية و الجميع يعرف انه يوجود 21 مليون من عملة البيتكوين فقط. هذا العرض المحدود للغاية يعطي الأصول سمات مماثلة للمعادن الثمينة. نتيجة لذلك ، حصل على لقب الذهب الرقمي.

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خلقت اشكالية ضخ الدولار لتحفيز الاقتصاد ، وصفة التضخم المفرط ، إلى جانب الندرة الرقمية بيئة يمكن أن يزدهر فيها البيتكوين.

يلاحظ المستثمرون هذا الأمر ، وقد استحوذت الأصول الرقمية بشكل متزايد على اهتمام المستثمرين المؤسسيين ، وحتى أمثال مدير صندوق التحوط بول تيودور جونز.

يتابع نمو واهتمام بيتكوين عن كثب الذهب والفضة ، مما يثبت القيمة المحتملة للأصل كأصل آمن.

في الرسم البياني أدناه ، بعد الخميس الأسود ، حقق كل أصل ارتفاعًا قويًا منذ ذلك الحين ويظهر حركة سعرية وارتباطًا مماثلاً.

الفضة تسير بخطى طفيفة خلف الذهب وبيتكوين ، حيث يعمل الذهب كعداء أمامي واضح. الذهب أصل موثوق به لقرون وهو قيد الاستخدام لمدة طويلة. العملات المشفرة هي فئة أصول جديدة تمامًا ، لم يتم اختبارها ، ومع ذلك لا تزال تظهر وعودًا قوية إلى جانب هذين المعدنين الثمينين.

هل حان الوقت لتألق البيتكوين أكثر من الذهب والفضة؟