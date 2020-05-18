هل ٣ تأكيدات لا تزال كافية إذا كان بإمكان إف تو بول تعدين ٦ كتل بيتكوين متتالية؟

تام شمس - الاثنين 18 مايو 2020 11:52 مساءً - ظهرت أسئلة حول أمان بيتكوين يوم ١٨ مايو، عندما قام مجمع التعدين إف تو بول بتعدين ست كتل متتالية على بلوكتشين لبيتكوين، تغطي أرقام الكتل ٦٣٠٨٠٤ إلى ٦٣٠٨٠٩.

ومع اعتماد العديد من البورصات والخدمات الأخرى المتعلقة ببيتكوين على ثلاثة تأكيدات فقط قبل استخراج الأموال، سأل البعض إذا ما كان هذا لا يزال آمنًا بما فيه الكفاية.

هل أصبحت قوة هاش التعدين مركزية؟

حسبما ذكر كوينتيليغراف، منذ حدث التنصيف الأسبوع الماضي لالبيتكوين، انخفض معدل الهاش في الشبكة بنسبة ٣٠٪. ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى انخفاض مكافأة القائمين بالتعدين، مما يجعل التعدين غير مربح على الآلات القديمة أو حيث كانت الهوامش ضيقة بالفعل.

ومع ذلك، فإن توزيع هذا الهاش بين المجموعات المتنافسة هو في الواقع متوازن كما كان دائمًا. وعلى الرغم من أن إف تو بول هو أكبر تجمع للتعدين، إلا أنه يمثل أقل من ٢٠٪ من إجمالي الهاش. وهذا ليس قريبًا من ٥١٪ اللازمة لشن هجوم خطير على الشبكة.

هل ٣ تأكيدات كافية؟

إذًا هل يقوض قيام إف تو بول بتعدين ستة كتل متتالية المستوى الأمني ​​للشركات التي تسمح بالانسحاب بعد ثلاثة تأكيدات؟

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لحسن الحظ لا.

فعلى الرغم أنه من الناحية الفنية، كان بإمكان إف تو بول زرع معاملات كاذبة في إحدى الكتل السابقة واستغلالها بطريقة أو بأخرى، لم يكن هناك أي طريقة يمكن أن تنبأت بأنها ستقوم بتعدين ست كتل على التوالي.

وكل هذا مجرد حالة من الاحتمالات. إذا قمت برمي قطعة نقدية ست مرات، فمن غير المحتمل أن تحصل على ستة رؤوس. ولكن إذا قمت برمي قطعة نقدية بشكل متكرر لفترة طويلة بما فيه الكفاية، فمن المحتمل بشكل متزايد أن تشهد سلسلة من ستة رؤوس.

لكنك ستعرف فقط متى حدث ذلك، لذلك لن تكون قادرًا على الربح من خلال المراهنة على مثل هذه النتيجة.

وبالمثل، لم تكن هناك طريقة لإف تو بول للاستفادة من هذه المصادفة، حيث لم يكن من الممكن أن تعرف أن هذا سيحدث مقدمًا.