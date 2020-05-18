تغيير اسم منصة مشتقات هوبي لتصبح هوبي فيوتشرز لجذب المزيد من المستثمرين

تام شمس - الاثنين 18 مايو 2020 06:56 مساءً - قامت مجموعة هوبي بإعادة تسمية علامتها التجارية الخاصة بمشتقات العملات المشفرة هوبي دي إم إلى هوبي فيوتشرز.

ووفقًا للإعلان الصادر عن المتحدث الرسمي ورئيس شركة هوبي العالمية للأعمال سيارا صن، فإن الاسم الجديد للبورصة يشير إلى نمو الصناعة الناشئة إلى صناعة تحظى الآن بمصالح كل من المستثمرين من المؤسسات والأفراد.

الاستفادة من إمكانات سوق المشتقات

تظهر التقارير التي تشاركها مجموعة هوبي مع كوينتيليغراف أن منصة مشتقات هوبي قد حققت نموًا كبيرًا للشركة في الربع الأول من عام ٢٠٢٠. ويتضح من التقرير لماذا قد تركز شركة هوبي على تغيير العلامة التجارية ودفع منصة مشتقاتها - تسمى الآن هوبي فيوتشرز - لجمهور أوسع.

حيث يشير التقرير الفصلي إلى أن هوبي فيوتشرز شهدت ارتفاعًا بنسبة ٨٨,٠٤٪ في عدد المستثمرين المؤسسيين خلال الربع الأول من عام ٢٠٢٠. وشهد حجم تداول المشتقات زيادة بنسبة ١٧١,١٦٪، حيث ارتفع من ١٢٦,٧ مليار دولار في متوسط ​​حجم التداول الفصلي في عام ٢٠١٩ إلى ٣٤٣,٨ مليار دولار في الربع الأول من عام ٢٠٢٠.

Advertisements

كما كشفت سيارا صن أيضًا في مقابلة أن المستثمرين المؤسسيين يمثلون ٤٠٪ من حجم تداول هوبي.

نبعد خمس سنوات عن نضج السوق

أشارت صن خلال المقابلة إلى أن أسواق العملات الرقمية تنضج ببطء حيث تهتم المزيد من الحكومات حول العالم بالقطاع وتحاول تنظيم الصناعة بشكل أفضل. وهذا يقود عدد متزايد من المستثمرين المؤسسيين للمشاركة في الصناعة. ومع ذلك، قد نحتاج إلى إرشادات أكثر تحديدًا من الوكالات التنظيمية للمؤسسات الكبيرة للثقة في مساحة العملات المشفرة والمشاركة بشكل أكثر نشاطًا.

وأضاف صن: "لن تثق المؤسسات الأكبر حجمًا في بورصات الأصول الرقمية غير الخاضعة للتنظيم، وما زلنا بعيدين عن نضج السوق لمدة خمس سنوات".