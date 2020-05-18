انخفاض سرعة إنشاء كتلة بيتكوين إلى أدنى مستويات منذ عام ٢٠١٧

تام شمس - الاثنين 18 مايو 2020 06:56 مساءً - لم يكن هناك سوى ٩٥ كتلة تم إنشاؤها على بلوكتشين بيتكوين في ١٨ مايو، وفقًا للبيانات المقدمة من محلل اسم بيتكوين المسمى ديجيتاليك.نت.

حيث قال المحلل على تويتر إنه "في السنوات العشر الماضية لم يكن لدينا سوى ٨ أيام بأقل من ١٠٠ كتلة"، مشيرًا في الغالب إلى الربع الثالث من عام ٢٠١٧.

في مقابلة مع كوينتيليغراف، عزا ديجيتاليك.نت وقت الحظر المنخفض إلى النصف الأخير من بيتكوين وانخفاض معدل تجزئة بيتكوين على وجه الخصوص:

"لا يستطيع العديد من القائمين بالتعدين تحقيق ربح الآن لأن نفقاتهم لا تزال هي نفسها وخفض الدخل إلى النصف".

ووفقًا للرسم البياني الذي قدمه المحلل، تقلب مقياس بيتكوين اليومي لتوليد الكتل حول ١٠٠-١٢٠ كتلة يوميًا بعد التنصيف، ولكن انخفض بعد ذلك إلى ٩٥ كتلة فقط يوم ١٨ مايو.

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وأوضح ديجيتاليك.نت أن سرعة توليد الكتلة تعتمد على معدل الهاش وصعوبة بيتكوين. وقد تم تصميم هذا الأخير، الذي يتم تعديله تلقائيًا كل كتلة عام ٢٠١٦، بحيث يستغرق تعدين كتلة واحدة حوالي ١٠ دقائق ليتم تعدينه.

ومع ذلك، يشك الخبير في أن سرعة توليد الكتلة تعود إلى طبيعتها بعد إعادة الحساب التالية، بالنظر إلى أن سعر بيتكوين سيظل أقل من ١٠٠٠٠ دولار:

"لا أعتقد أن التعديل القادم سيعيده إلى ١٠ دقائق/كتلة. لأن التعديل يتم على أساس متوسط ​​الفترة (منذ التعديل الأخير). وهذا المتوسط ​​ليس صورة حالية لأنه يشمل أيضًا أسبوعًا واحدًا قبل التنصيف".

وعلى الجانب الآخر، إذا انفجر السعر فوق ١٠ آلاف دولار واستمر في الارتفاع، فقد يعيد بعض القائمين بالتعدين معداتهم مرة أخرى لزيادة معدل الهاش".