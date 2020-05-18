بيتميكس تقبل الطلبات للحصول على منح مطوري البرامج مفتوحة المصدر

تام شمس - الاثنين 18 مايو 2020 05:06 مساءً - بدأ بورصة مشتقات بيتكوين الكبرى (BTC) بيتميكس بقبول طلبات المنح من مطوري البرامج مفتوحة المصدر.

وتأتي هذه المبادرة بعد منح ٦٥٠ ألف دولار أمريكي لمنح المطورين التي أصدرتها البورصة إلى المساهم في بيتكوين كور مايكل فورد ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا.

بيتميكس تقوم بتوسيع تمويل التطوير مفتوح المصدر

فتحت الشركة الأم لبيتميكس، إتش دي آر غلوبال تريدينغ ليميتد، منحها مفتوحة المصدر لتطبيقات المطورين الذين يساهمون في بيتكوين وجافا ونود جي إس وكوبرنتس.

زيشير نموذج الطلب أيضًا إلى أن تقرير التنمية البشرية مفتوح للنظر في دعم تطوير المصادر المفتوحة التي لا تتعلق بالتقنيات الأربع المذكورة، بالإضافة إلى منح "أصغر من غير المطورين" لمساهمات محددة مثل "نسخ أو ترجمة المحتوى الفني".

ويجب على المتقدمين تقديم سيرة ذاتية، وتفصيل أهم مساهماتهم في تطوير المصدر المفتوح، ووصف العمل الذي يبحثون عن تمويل له، وشرح سبب فائدته.

شركات العملات المشفرة الناجحة يجب أن تساهم في التكنولوجيا مفتوحة المصدر

تنص الشركة على أنها والعديد من الآخرين في قطاع العملات المشفرة "يعتمدون بشكل كبير على العمل (التطوعي غالبًا) لعمل المطورين المخصصين مفتوح المصدر".

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ويتابع المنشور: "قد يكون هذا العمل صعبًا ومتطلبًا وغالبًا ما يكون دون شكر"، مضيفًا:

"[إن] من واجب الشركات المساعدة في تغذية النظم البيئية التي توجد فيها، مع إعادة المشاريع التي تستفيد منها حيثما أمكن - والتي قد ينبثق منها نموذج أعمالها".

بيتميكس تقدم منح عملات مشفرة بقيمة ٦٥٠٠٠٠ دولار حتى الآن

في ٢٨ مايو ٢٠١٩، أعلنت إتش دي آر أنها ستوفر التمويل لمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا من أجل "أبحاثه في تطوير وتحسين النظام البيئي العالمي للعملات المشفرة".

وخلال شهر يوليو ٢٠١٩، منحت إتش دي آر أيضًا منحة بقيمة ٦٠٠٠٠ دولار أمريكي لمساهم بيتكوي كور مايكل فورد، المعروف أيضًا باسم "زلزال المعجبين"، بعد تعيينه كمشرف رسمي على برنامج البروتوكول.

منذ ذلك الحين، قامت إتش دي آر بتوزيع ١٥٠٠٠٠ دولار على فورد و٥٠٠٠٠٠ دولار على معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا في المجموع.