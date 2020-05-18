إنقاذ ريبل تيبّوب من الأنظمة الهولندية من خلال الشراكة مع أبهولد

تام شمس - الاثنين 18 مايو 2020 05:06 مساءً - تم إنقاذ ريبل تيبّوب، وهي خدمة تمكن المستخدمين من تحويل ريبل إلى بعضهم البعض عبر التعليقات على تويتر وريديت وديسكورد، من خطر الانقراض على يد لوائح جديدة في هولندا.

ففي منشور مدونة بتاريخ ١٤ مايو، أوضح المطور فايست ويند أن "مشروع الهواية الشخصية" كان معرضًا للخطر بسبب الموعد النهائي للتسجيل وزيادة التكاليف بشكل كبير من أجل الامتثال لتشريع مكافحة غسل الأموال (AML) الذي تم تمريره مؤخرًا.

ومع ذلك، تم حفظ المشروع، من خلال شراكة في اللحظة الأخيرة مع منصة الدفع الرقمية أبهولد.

المنظمون والتكاليف تلوح في الأفق

حسبما ذكر كوينتيليغراف سابقًا، تلقى التنفيذ الهولندي للتوجيه الخامس لمكافحة غسل الأموال (AMLD٥) للاتحاد الأوروبي الكثير من الانتقادات.

حيث أدى النهج المفرط في الحماس للرقابة على العملات الرقمية مع تكاليف هذا الإشراف الذي تم تمريره إلى الصناعة نفسها، إلى إغلاق الشركات بالفعل، إلى جانب انتقال موجة من المنصات من هولندا.

في مواجهة الموعد النهائي للتسجيل الذي لم يتمكن من الوفاء به، والتكاليف المقدرة بـ ٢٥٠٠٠ يورو (٢٧٠٠٠ دولار) سنويًا وارتفاعها، فقد ويند تقريبًا الأمل في بقاء ريبل تيبّوب.

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الشراكة مع أبهولد

مع اقتراب موعد نهائي للعمل، تواصل ويند مع أبهولد لمناقشة إمكانية الشراكة. وبما أن أبهولد مسجل في الولايات المتحدة، فإن المشاكل مع المنظمين الهولنديين ستتوقف عن كونها مشكلة بين عشية وضحاها.

وفي غضون أسبوع، تم دمج ريبل تيبّوب الآن مع أبهولد وتم نشره.

وهذا يعني أن المستخدمين يحتاجون الآن إلى امتلاك حساب أبهولد وربطه لإرسال الأموال وتلقيها.

ومع ذلك، فإنه يوفر أيضًا الفوائد الإضافية من التحويلات داخل وخارج المنصة، وبورصة العملات المشفرة المرتبطة والقدرة على ربط العديد من حسابات الوسائط الاجتماعية برصيد ريبل تيبّوب واحد.

ولمحبي الخدمة، قد تمثل هذه المقايضة سعرًا صغيرًا لدفعه لاستمرار بقائه.