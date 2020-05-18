وكالة حماية المستهلك الأمريكية تعترف بإمكانيات ريبل في التحويلات

تام شمس - الاثنين 18 مايو 2020 02:59 مساءً - أدرك مكتب حماية المستهلك المالي الأمريكي (CFPB) دور ريبل في عمليات التحويل عبر الحدود، حسبما تظهر قاعدة حديثة حول التحويلات المالية.

ووفقًا لبحث بتاريخ ١١ مايو، يقوم مكتب حماية المستهلك المالي الأمريكي - وهو مكتب مكلف بحماية المستهلكين الأمريكيين في القطاع المالي - بالبحث عن اتجاهات جديدة في سوق التحويلات. وقد أشارت الوكالة إلى أن من بين تلك التطورات "النمو المستمر وتوسيع الشراكات" لشركات الأصول الرقمية مثل ريبل.

كما أبرز حماية المستهلك المالي الأمريكي أنه يمكن استخدام ريبل لإتمام تسوية التحويلات المالية عبر الحدود، مضيفًا أن مجموعة منتجات الشركة يمكن أن "تسمح للبنوك واتحادات الائتمان بمعرفة المبلغ النهائي الدقيق الذي سيتلقاه متلقي التحويلات المالية قبل إرسالها."

Advertisements

تم ذكر منصة الابتكار العالمية للمدفوعات التابعة لسويفت

وذكر التقرير أيضًا منصة الابتكار العالمية للمدفوعات (GPI) التابعة لسويفت، التي تهدف إلى تسريع التحويلات باستخدام البنية التحتية الحالية التي يفضلها مئات البنوك حول العالم. وكانت سويفت تدرس وضع حل GPI الخاص بها على سير بلوكتشين في العام الماضي، ولكن لم يتم تحديثه منذ ذلك الحين.

على الرغم من الإشادة بريبل، يبدو أن مكتب الولايات المتحدة هبوطي حول ريبل التي شهدت اعتمادًا واسع النطاق في المستقبل القريب. وخلصت الوكالة إلى أنه من غير المرجح أن يتم التخلص من الاعتماد على الشبكة المصرفية المراسلة "في المدى القصير إلى المتوسط" من قبل أي من الحلول الجديدة، بناءً على تقديراتها وردود الفعل من الجهات الفاعلة في السوق.

ووفقًا للبيانات التي نشرتها شركة أبحاث السوق فندسترات في وقت سابق من شهر مايو، تم تصنيف ريبل بين أضعف أصول العملات المشفرة أداءً في عام ٢٠٢٠.