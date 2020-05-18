رئيس بنك الاحتياطي الفدرالي: "لدينا القدرة على إنشاء المال رقميًا"

تام شمس - الاثنين 18 مايو 2020 02:59 مساءً - تحدث رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي للولايات المتحدة جيروم باول مؤخرًا عن التدابير المتخذة خلال الأزمة المالية، حيث رأى الكثيرون على تويتر ملاحظاته كدليل على الحاجة إلى العملات المشفرة.

ففي مقابلة يوم ١٧ مايو في برنامج ٦٠ دقيقة، تحدث باول إلى مذيع الأخبار سكوت بيلي، قائلًا إن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد أغرق الاقتصاد بشكل أساسي بالأموال المطبوعة استجابةً لانخفاض مؤشر داو جونز في مارس وأن المستثمرين يبتعدون عن سندات الخزانة الأمريكية.

ووفقًا لباول، يمكن أن يقوم الاحتياطي الفيدرالي بطباعة الدولار الأمريكي رقميًا بالإضافة إلى إنشاء أوراق مادية:

"بصفتنا بنكًا مركزيًا، لدينا القدرة على إنشاء الأموال رقميًا. ونحن نفعل ذلك من خلال شراء أذون الخزانة أو السندات للأوراق المالية الحكومية الأخرى المضمونة. وهذا يزيد المعروض النقدي في الواقع. كما نطبع العملة الفعلية ونوزعها من خلال البنوك الاحتياطية الفيدرالية".

وردًا على سؤال من بيلي عما إذا كان بنك الاحتياطي الفدرالي يمكنه القيام بالمزيد خلال الوباء، قال باول إنه "لم ينفد من الحلول على الإطلاق"، مشيرًا إلى أن البنك سيوسع برامج الإقراض الحالية "طالما نحن بحاجة إلى ذلك".

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إثبات الحاجة إلى بيتكوين؟

سارع العديد من أعضاء مجتمع العملات المشفرة على تويتر للانقضاض على ملاحظات رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي. حيث مقدم البودكاست مارتي بينت أن مثل هذه الإجراءات التضخمية مثل "[إغراق] النظام بالأموال" كانت لتكون أكثر صعوبة في القيام بها مع عملة مشفرة مثل بيتكوين (BTC).

بينما كان آخرون مثل عاشق العملات المشفرة نيك تشونغ أكثر إيجازًا:

"هذه طريقة غريبة لقول "اشتروا بيتكوين"

انفصال بيتكوين عن الأسواق التقليدية؟

يمكن أن يكون لنوع الإجراءات التي يناقشها باول تأثير مباشر على الأسواق التقليدية. ومع ذلك، أفاد كوينتيليغراف أن السلوك الصعودي الأخير لبيكوين يشير إلى أن العملة المشفرة أقل ارتباطًا بكثير بالأسهم مما كانت عليه في بداية الوباء.