رسوم معاملات بيتكوين ترتفع بنسبة ٨٠٠٪ في شهر واحد

تام شمس - الاثنين 18 مايو 2020 05:57 صباحاً - من ١١ أبريل حتى ١٤ مايو، زادت رسوم معاملات بيتكوين (BTC) بأكثر من ١٢٥٠٪ من ٠,٣٨ دولار إلى ٥,١٦ دولارات.

وفي حين أن رسوم معاملات بيتكوين قد انخفضت منذ ذلك الحين بنسبة ٣٣,٣٪ لتصل إلى ٣,٤٤ دولارات تقريبًا حتى كتابة هذه المقالة، فقد زادت الرسوم بنسبة ٣٦,٥٪ منذ انخفاض المكافأة إلى النصف في ١١ مايو.

رسوم بيتكوين تتضاعف في غضون ثلاثة أيام بعد التنصيف

ارتفع متوسط ​​تكلفة تنفيذ المعاملات على شبكة بيتكوين بأكثر من ٨٠٠٪ في شهر واحد فقط، مع نشر مايو أعلى رسوم المعاملات منذ يوليو ٢٠١٩ حتى الآن.

رسوم معاملات بيتكوين مارس ٢٠٢٠ - ١٦ مايو ٢٠٢٠: بيت إنفو تشارتس

ارتفعت الرسوم بأكثر من الثلث منذ النصف، مما أدى إلى زيادة تكاليف المعاملات بنسبة ١٠٥٪ على مدى ثلاثة أيام.

وعلى الرغم من أن الرسوم وصلت إلى أعلى مستوياتها في عام واحد تقريبًا، إلا أن تكاليف المعاملات الحالية أقل من عُشر أعلى المستويات على الإطلاق المسجلة في نهاية عام ٢٠١٧.

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تكاليف المعاملات تنخفض بنسبة ٨٪ مباشرة بعد التنصيف إلى ٢٠١٦

شهدت الفترة التي سبقت النصف الثاني لعملة بيتكوين في ٩ يوليو ٢٠١٦ زيادة في الرسوم بنسبة ٢٠٠٪ تقريبًا من ٠,٠٨١ دولارًا في ١ مايو ٢٠١٦، إلى ذروة محلية عند ٠,٢٤ دولارًا تقريبًا تم نشرها خلال منتصف يونيو وأواخر يوليو من ذلك العام.

رسوم معاملات بيتكوين مايو ٢٠١٦ - سبتمبر ٢٠١٦: بيت إنفو تشارتس

على مدار الأيام الثلاثة التالية للتنصيف الثاني لبيتكوين، انخفضت الرسوم بنسبة ٨٪ تقريبًا.

التقلبات الأخيرة في الرسوم تقزم تنصيف عام ٢٠١٢

شهد التنصيف الأول من بيتكوين في ٢٨ نوفمبر ٢٠١٢ زيادة في الرسوم بنسبة ٣٠٠٪ من ٢٦ نوفمبر حتى ٢٧ نوفمبر، قبل أن يرتد إلى مستويات ما قبل التنصيف في غضون يومين من انخفاض مكافآت الكتلة.

رسوم معاملات بيتكوين نوفمبر ٢٠١٢ - يناير ٢٠١٣: بيت إنفو تشارتس