معجبو فورتنايت يتسابقون لكسب المكافآت المستندة إلى إيثريوم على ريديت

تام شمس - الاثنين 18 مايو 2020 05:57 صباحاً - في غضون أيام من إطلاقه على شبكة اختبار رينكيبي، شهد نظام مكافآت النقاط الاجتماعية المستندة إلى إيثريوم لريديت إنشاء أكثر من ١٠٠٠٠ عنوان.

وقد تم نشر نقاط ريديت عبر مجتمعين فرعيين يتعلقان بموضوعات لعبة الفيديو الشهيرة فورتنايت (r/fortniteBR) والعملات المشفرة (r/cryptocurrency) من ١٣ مارس إلى ١٥ مارس.

وربما من المدهش أن أكثر من ٨٠٪ من المحافظ التي تم إنشاؤها على شبكة الاختبار حتى الآن تمثل مجتمع فورتنايت.

محافظ "نقاط المجتمع" لريديت تشير إلى خمسة أرقام

في غضون ثلاثة أيام من استكمال طرحه، اشترك أكثر من ١٠٠٠٠ مستخدم في الحصول على نقاط مجتمع ريديت كمكافأة على نشاطهم على المنصة الاجتماعية الشهيرة.

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حتى كتابة هذه السطور، تم إنشاء ٨٦٦٦ محفظة لاستيعاب رموز بريك r/fortnightBR، في حين احتفظ ٢٠٧٣ مستخدم ريديت فقط برموز موون /r/cryptocurrency.

تم تنفيذ ٢٢٩٥ معاملة بواسطة محافظ مون، بينما أنتجت محافظ بريك ٩٥٨٤ - أنتجت نشاطًا متطابقًا لكل محفظة يبلغ ١,١ معاملة لكل عنوان حتى الآن.

هل ستزيد ريديت أسعار الغاز؟

يخطط ريديت لترحيل نظام نقاط المجتمع الخاص به على إيثريوم الشبكة الرئيسية بعد الصيف. ولم يتم تحديد جدول زمني حتى الآن لمتى يخطط ريديت لتقديم المكافآت القائمة على العملات المشفرة إلى قاعدة مستخدميه البالغ عددها ٤٥٠ مليونًا.

وفي حين رحب العديد من مستخدمي إيثريوم باستخدام ريديت للبروتوكول كمحفز محتمل للتبني على نطاق واسع، يشعر البعض الآخر بالقلق من أن نقاط المجتمع الخاصة به يمكن أن تؤدي إلى ارتفاع أسعار الغاز بمجرد الانتقال إلى الشبكة الرئيسية.