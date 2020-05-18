البورصات المركزية تستمر في خسارة بيتكوين

تام شمس - الاثنين 18 مايو 2020 12:56 صباحاً - تُظهر البيانات التي جمعتها غلاسنود أن عدد عملات بيتكوين المحتفظ بها في أعلى بورصات العملات المشفرة قد انخفض بشكل مطرد منذ هبوط منتصف مارس العنيف الذي شهد انخفاض أسعار العملة المشفرة بنسبة ٥٠٪ في يوم واحد.

ويبلغ مجموع عملات بيتكوين المحتفظ بها في البورصات حاليًا ما يزيد قليلًا عن ٢,٣ مليون - وهو أدنى مستوى منذ ٢٢ مايو ٢٠١٩.

وعلى هذا النحو، انخفضت نسبة بيتكوين المخزنة في البورصات المركزية من ١٤,١٪ إلى ١٢,٥٪.

إزالة ٣ مليار دولار من بيتكوين من البورصات منذ مارس

انخفض عدد بيتكوين المخزنة في أفضل بورصات العملات المشفرة بحوالي ٣٠٠٠٠٠ منذ "الخميس الأسود" يوم ١٢ مارس.

سعر بيتكوين وعدد عملات بيتكوين المحتفظ بها في البورصات: غلاسنود

على هذا النحو، تركت ما يقرب من ٣ مليار دولار من بيتكوين البورصات لمدة شهرين، تاركة ٢٣ مليار دولار في بيتكوين.

Advertisements

وقد نشأت الغالبية العظمى من الأموال المسحوبة من بيتميكس وهوبي وبيتفينكس - مع تخلي هوبي وبيتميكس عن ١٠٠٠٠٠ بيتكوين منذ مارس.

حيث اقترح مستخدم تويتر Ceteris Paribus أن المبالغ الهائلة من بيتكوين يمكن أن تتحرك من أسواق العقود الآجلة، مع تصنيف بيتميكس وهوبي بين أفضل منصات المشتقات من حيث الحجم.

ولاحظ جيرني أيضًا أن مدير التكنولوجيا "باولو أردوينو" من بيتفينكس تحدث مؤخرًا عن مشاركة البورصة في المعاملات الكبيرة التي لا تستلزم وصفة طبية.

أرصدة إيثريوم تقترب من أعلى مستوياتها على الإطلاق

في حين انخفض عدد بيتكوين التي تحتفظ بها البورصات بنسبة ١١,٥٪ منذ مارس، زادت أرصدة إيثريوم (ETH) بشكل مطرد منذ مارس ٢٠١٨ - حيث ارتفعت من ٥,٨ ملايين إلى ١٨,٦ مليون على مدار عامين.

سعر إيثريوم وعدد عملات بيتكوين المحفوظة في البورصات: غلاسنود

ما يقرب من ١٧٪ من إجمالي إمدادات إيثريوم محتفظ بها حاليًا في البورصات، والتي تقدر قيمتها بأكثر من ٤ مليارات دولار.