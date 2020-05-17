مستشفى قبرصية تستخدم إدارة البيانات الطبية القائمة على تقنية سجلات موزعة

تام شمس - الأحد 17 مايو 2020 11:53 مساءً - أعلنت منصة فيتشين لتتبع بلوكتشين أنها شاركت في تطوير منصة لإدارة البيانات الطبية القائمة على بلوكتشين بالشراكة مع شركة حلول الرعاية الصحية الرقمية آي دانتي.

أعلنت فيتشين يوم ١٦ مايو أن المنصة التي يطلق عليها "The E-NewHealthLife" ستشهد انتشارًا في مستشفى البحر الأبيض المتوسط ​​بقبرص - حيث يعمل قطاع الرعاية الصحية في الجزيرة الأوروبية مع العديد من أوجه القصور الناتجة عن البنية التحتية التكنولوجية القديمة.

يعمل في مستشفى البحر المتوسط ​​في قبرص ٣٠٠ موظف وقد تعامل مع ٣٨٠٠٠ زيارة للمرضى الخارجيين خلال عام ٢٠١٩.

فيتشين تطلق منصة طبية تدعم تقنية سجلات موزعة في قبرص

ستشهد المرحلة الأولى من طرح المنصة استخدامه في قسم الطوارئ في مستشفى قبرص، مما يسمح للمرضى بالتعرف على أنفسهم والتحقق من قوائم الانتظار وإدارة سجلاتهم الطبية بشكل مستقل من هواتفهم المحمولة.

"بدلًا من الاعتماد على تبادل المعلومات الصحية أو طرق أخرى لتجميع البيانات"، تؤكد فيتشين أن منصتها قادرة على "التخلص من الوسيط والوصول إلى قواعد بيانات المرضى على نطاق واسع من السكان". Advertisements

تقنية السجلات الموزعة تقوم بتحديث إدارة البيانات الطبية

يستشهد فيتشين بالعديد من التحديات التي واجهها المستشفى في سعيه لتحديث بنيته التحتية التكنولوجية في العقود الأخيرة، بما في ذلك "الصعوبات الإدارية والفنية لتجميع البيانات من أنظمة السجلات الرقمية المختلفة" و "نقص التعاون بين الإدارات والوكالات المحلية" و"الموازنة بين الصحة والمخاوف المتعلقة بالخصوصية".

وتؤكد الشركة على فعالية الحلول المستندة إلى بلوكتشين لمشاكل تحديث الأنظمة التقنية التي تدعم منظمات الرعاية الصحية، مشيرة إلى خصوصية المريض المحسنة التي توفرها أيضًا تقنية دفتر الأستاذ الموزعة، أو DLT.

خلال شهر أبريل، أعلنت فيتشين أنه سيتم نشر تقنية بلوكتشين لتتبع صحة أقنعة KN٩٥ الصينية التي تدخل الولايات المتحدة بعد موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، أو FDA، على استخدامها وسط تفاقم جائحة كوفيد-١٩.

وقد شهدت جائحة فيروس كورونا انتشار تقنية سجلات موزعة في مجموعة متنوعة من السياقات، بما في ذلك تتبع الإمدادات الطبية، وإدارة البيانات، وتوزيع التبرعات.