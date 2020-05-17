روبرت كيوساكي يتوقع أن تبلغ قيمة بيتكوين ٧٥ ألف دولار خلال ٣ سنوات

تام شمس - الأحد 17 مايو 2020 11:53 مساءً - عبّر روبرت كيوساكي، رجل الأعمال ومؤلف الكتاب الأكثر مبيعًا "Rich Dad, Poor Dad"، على تويتر مرة أخرى ليعلن موقفه الصعودي حول بيتكوين.

تكهناته؟ سعر بيتكوين سيتجه إلى ٧٥٠٠٠ دولار في ثلاث سنوات.

كيف يقيم كيوساكي كل أصل

في تغريدة يبتاريخ ١٦ مايو، ذكر كيوساكي أن خوفه من الاقتصاد المحتضر دفعه إلى شراء المزيد من الأصول الثلاثة التي يعتبرها ذات قيمة ظاهريًا خارج النظام المالي التقليدي: الذهب والفضة وبيتكوين (BTC).

وتوضح تغريدة المؤلف مدى القيمة التي يعتقد أن كل أصل سيكون في السنوات القادمة. ويكشف:

"اشتروا المزيد من الفضة والذهب بيتكوين. الذهب [حاليًا] بسعر ١٧٠٠ دولار. توقع ٣٠٠٠ دولار في عام واحد. الفضة [حاليًا] بسعر ١٧ دولارًا. توقع ٤٠ دولارًا في ٥ سنوات. بيتكوين [حاليًا] بسعر ٩٨٠٠ دولار. توقع ٧٥٠٠٠ دولار في ٣ سنوات". Advertisements

بالأرقام، يعكس هذا التوقع زيادة سنوية متوقعة بنحو ٧٦٪ و١٩٪ و٩٧٪ للذهب والفضة وبيتكوين على التوالي. وهذا يشير إلى أنه، على الأقل من خلال حساب كيوساكي، فإن بيتكوين لديها أكبر ربح محتمل من بين الثلاثة.

اهتمام متزايد ببيتكوين

هذه ليست المرة الأولى التي يستخدم فيها روبرت كيوساكي منصته لشرح مزايا بيتكوين وبلوكتشين. وفي الأشهر الأخيرة، تحدث رجل الأعمال عن إيمانه بمستقبل التكنولوجيا عدة مرات.

ففي ظهور أبريل على بودكاست أنتوني بومبليانو، أشاد كيوساكي ببيتكوين قائلًا:

"إن السبب الذي أؤيده لبيتكوين هو لسبب واحد بسيط - أنت لست جزءًا من النظام،"

مع ملاحظة أن "الذهب والفضة هما مال الله، وبيتكوين هي أموال العامة مفتوحة المصدر".