مجتمع إيثريوم يناقشون داو بسبب عكس الأموال المفقودة إلى العناوين الخاطئة

تام شمس - الأحد 17 مايو 2020 11:53 مساءً - اكتسب اقتراح إنشاء منظمة متخصصة لا مركزية مستقلة أو داو نقاشًا داخل مجتمع إيثريوم. وسيكون تركيز هذه المنظمة اللامركزية المستقلة هو رد أموال المستخدمين الذين أرسلوا أموالهم عن طريق الخطأ إلى عنوان خاطئ، شريطة أن يحتوي العنوان على أقل من ثلاثة أحرف غير صحيحة.

وقد اكتسب الاقتراح زخمًا استجابةً لطلب مستخدم يطلب المساعدة من مجتمع Ethfinance على ريديت بعد الادعاء بأنه فقد ٤٠ إيثريوم نتيجة لشخصية أبجدية رقمية خاطئة تم إدخالها في عنوان المحفظة المستلمة.

مستخدم إيثريوم يرسل ٤٠ إيثريوم إلى عنوان خاطئ

في ٦ مايو، طلب المستخدم daso14 المساعدة فيما يتعلق بنقل ٤٠ إيثريوم التي يُزعم أن أحد الأحرف الأبجدية الرقمية المقابلة لعنوان محفظتها قد تم نسخها بشكل غير صحيح إلى حافظة جهاز الكمبيوتر الخاص به.

وردًا على ذلك، اقترح مستخدم ريديت conn٦٦١٤ إنشاء آلية لإنقاذ الأثير التي يتم إرسالها عن طريق الخطأ إلى عناوين عشوائية.

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وفي ١٦ مايو، اقترح مستخدم ريديت SrPeixinho حلًا لمسألة السهولة التي يمكن بها فقدان الأموال بشكل لا رجعة فيه نتيجة لشخص واحد مكتوب بشكل خاطئ والذي من شأنه أن يرى داو تم إنشاؤه "لرد الأموال للمستخدمين الذين أرسلوا أثيرهم بطريق الخطأ إلى العنوان الخطأ عن طريق رقم أو رقمين".

المجتمع يناقش اقتراح المنظمة المستقلة اللامركزية لاسترداد الأموال

ستضم المنظمة المستقلة اللامركزية "عقدًا ذكيًا بسيطًا يتم نشره على الشبكة الرئيسية"، والذي سيتبرع له المجتمع بإيثريوم. وسيتم تكليف المنظمة بالتحقق من المعاملات في غير موضعها بأقل من ثلاثة مدخلات عرضية، وتحويل نسبة مئوية من الأموال المفقودة إلى المستخدمين من عقده الذكي.

وقد أثار الاقتراح مناقشة مهمة على ريديت، حيث دعا العديد من المستخدمين إلى إدخال المجموعات الاختبارية.

في حين شدد مستخدمو ريديت الآخرون على الشعبية المتزايدة ببطء لعناوين النطاقات .crypto و.eth للقضاء على الأخطاء المحتملة عند كتابة العناوين.