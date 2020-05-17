البيتكوين قد يتخطى سعر 11 الف دولار في الأيام المقبلة

شهد البيتكوين ارتفاعًا ملحوظًا بين عشية وضحاها مما سمح للعملة المشفرة بالارتفاع عن مقاومتها الرئيسية في منطقة 9000 دولار. يأتي هذا الارتفاع مع اقترابه السريع من نهاية الأسبوع.

عملة البيتكوين تحاول الآن اختراق مقاومتها السحابية الأسبوعية. يشير المحللون إلى أنه يتحتم على المشترين الاحتفاظ بها فوق الحد السفلي للسحابة طوال الإغلاق الأسبوعي ، حيث إن القدرة على القيام بذلك يمكن أن تؤدي إلى ارتفاع البيتكوين نحو 11000 دولار.

على الرغم من ذلك ، تشهد العملة المشفرة معدلات تمويل متزايدة على منصات التداول بالهامش. يمكن أن يكون هذا علامة سلبية على حركة السعر على المدى القريب للعملة المشفرة.

في الساعات القليلة القادمة ، سيغلق البيتكوين شمعته الأسبوعية.

يعد الإغلاق الأسبوعي حدثًا مهمًا في تداول العملات المشفرة ، لأنه يساعد على إعطاء التجار والمستثمرين نظرة ثاقبة على الهيكل الفني في منتصف المدة للعملة المشفرة.

في وقت كتابة هذا التقرير ، يتم تداول البيتكوين بأرباح تقدر بأكثر من 4% بسعره الحالي البالغ 9800 دولار. يمثل هذا ارتفاعًا ملحوظًا من قيعان يومية عند 9200 دولار والتي تم تحديدها في الجزء السفلي من فترة التعزيز يوم أمس.

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جاء الارتفاع المستمر في العملة المشفرة بعد أن نشر المشترون دفاعًا قويًا عن المنطقة المنخفضة، 9000 دولار. يبدو أن هذا أصبح مستوى دعم قويًا يمكن أن يساعد في تعزيز العملة المشفرة في الأيام والأسابيع المقبلة.

سمحت هذه الطفرة أيضًا لبيتكوين باختراق مقاومتها السحابية الأسبوعية.

اذا نجح البيتكوين في اختراق المقاومة السحابية الأسبوعية، فيمكنه قريبًا أن يحدد قمم جديدة حتى الآن تبلغ حوالي 11000 دولار.

يمكن أن يساعد الثبات المستمر فوق الحد السفلي لهذا التكوين السحابي عند 9500 دولار تقريبًا قبل إغلاق اليوم على ارتفاع العملة المشفرة بشكل ملحوظ في الأيام والأسابيع المقبلة. و إذا ارتفع البينكوين BTC إلى الحد الأعلى لهذه السحابة ، فيمكن للبيتكوين قريبًا أن يحدد قمم جديدة حتى الآن تبلغ حوالي 11000 دولار.