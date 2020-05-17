بيتوالا تتعاون مع سيلسيوس لتقديم الاهتمام إلى مالكي العملات

تام شمس - الأحد 17 مايو 2020 09:55 مساءً - دخلت شركة بيتوالا المصرفية الألمانية في شراكة مع التمويل اللامركزي الرائد، أو DeFi، منصة سيلسيوس لتقديم فائدة سنوية على حيازات بيتكوين تصل إلى ٤٪.

والأموال التي يتم إيداعها من العملاء الذين يختارون استخدام حساب فائدة بيتكوين من بيتوالا سيتم إقراضها للمقترضين المؤسسيين عبر سيلسيوس، مما يكسب فائدة أسبوعية على بيتكوين الخاص بهم في شكل بيتكوين.

بنك بلوكتشين ألماني يدمج سيلسيوس

تضع بيتوالا إطار التمويل اللامركزي على أنه "طريقة جديدة لتوليد الثروة"، مع التأكيد على فرصة الحصول على دخل سلبي من حيازات العملات الرقمية.

ويمكن للمستخدمين الإيداع من ١٢ دولارًا بقيمة بيتكوين في حسابات فائدة بيتوالا، وهم قادرون على إضافة وسحب الأموال في أي وقت. ويتم تكبد رسوم الشبكة فقط من خلال استخدام الحساب، مع معالجة الاستثمارات والسحوبات دون تكلفة للمستخدم.

وقد سهلت سيلسيوس أكثر من ٦,٢ مليارات دولار منذ إطلاقها خلال يونيو ٢٠١٨، مع قيام الشركة بتقديم قروض لشبكة تضم أكثر من ١٥٠ مقترضًا مؤسسيًا. تحصل سيلسيوس على ٢٠٪ من الفوائد المكتسبة من أموال المستخدم، وتدفع ٨٠٪ المتبقية مباشرةً إلى المستخدمين.

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وتتغير العائدات الناتجة عن التطبيق قليلًا كل أسبوع استجابة لديناميكيات السوق.

إقراض التمويل اللامركزي كمحفز لاعتماد التيار العام

متحدثًا إلى كوينتيليغراف، ذكر مؤسس سيلسيوس، صاحب براءة اختراع VoIP ورجل الأعمال الشهير على الإنترنت، أليكس ماشينكي، أن منصة التمويل اللامركزي قد صممت "لإنشاء شيء من شأنه أن يجلب المزيد من المنفعة ويقلل من التقلبات" ويحث على التبني على نطاق واسع.

مع تدهور الظروف الاقتصادية العالمية وتقلص المصالح المصرفية بسرعة، يجادل ماشينكي بأن توفير إمكانية الوصول السهل إلى دخل الفوائد يفتح سوقًا متعددة المليارات من الأشخاص للعملات الرقمية.