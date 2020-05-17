مؤسس ديجي بايت يتراجع منتقدًا ثقافة "جشع" العملات المشفرة

تام شمس - الأحد 17 مايو 2020 09:55 مساءً - أعلن جاريد تيت، مؤسس ديجي بايت (DGB)، أنه يتنحى عن عمليته اليومية، متهمًا مجتمع العملات المشفرة بأن يصبح "محاطًا [و] يتآكل بسبب الجشع" ويحذر من المركزية.

يأتي إعلان تَيت بعد فترة وجيزة من ارتفاع ديجي بايت بنسبة ٩٠٠٪ في ستة أسابيع تقريبًا.

مؤسس ديجي بايت يستقيل

في سلسلة من التغريدات المنشورة يوم ١٥ مايو، استهدف تَيت مجتمع بلوكتشين للتركيز على الربح على المدى القصير.

وقال: "كل ٩٠ في المئة من الناس يهتمون بصرف الأموال على أرباح العملة". "إنها قوة أساسية. فهمت ذلك. لكني أرى كل يوم هذه التقنية تُستخدم لإثراء القليل على حساب الخير الطويل الأمد للكثيرين."

وتابع قائلًا: "إن تمركز هذه الصناعة سيكون هو التراجع إذا تركنا ذلك"، مشددًا على أن دمج قطاع بلوكتشين يحد من المشاركة والمشاركة الفعالة من الأشخاص العاديين.

وأضاف:

"لن أجلس بهدوء وأشاهد أساسيات ما قضيت أكثر السنوات إبداعًا في حياتي من أجل بناءه، لأن الجشع سيخترقه ويتآكل."

ديجي بايت تسجل موجة ارتفاع

تأتي تصريحات تيت بعد سوق صاعد لمدة شهرين شهدت ارتفاع ديجي بايت بأكثر من ٩٠٠٪ من ٠,٠٠٢٧٥ بيتكوين تقريبًا في ٢٠ مارس إلى ٠,٠٣ بيتكوين في ذروتها يوم ٦ مايو.

ومنذ صعودها، هبطت ديجي بايت بمقدار الثلث وتحاول حاليًا إنشاء دعم عند المستوى الرئيسي البالغ ٠,٠٢ دولار.

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عند قياسها مقابل بيتكوين، ارتفعا ديجي بايت بنسبة تصل إلى ٦٦٠٪ من ٢٥ مارس حتى أصبحت مكافئة يوم ٦ مايو - مرتفعةً من ٥٠ ساتوشي إلى ٣٩٠. وتحاول ديجي بايت الآن العثور على الدعم عند حوالي ٢٢٠ ساتوشي.

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تَيت يخطط للاستمرار في البناء على ديجي بايت

مستندًا إلى ثماني سنوات من الخبرة في البناء في قطاع بلوكتشين، يعلن تَيت أن "القيم الأصلية لهذه الصناعة قد ولت".

وأوضح تيت أنه لن يغادر المشروع بشكل دائم، ولكنه "سيركز على استخدام تقنية ديجي بايت مفتوحة المصدر لبناء بعض التطبيقات التجارية" بشكل مستقل عن ديجي بايت.

واختتم مؤسس ديجي بايت بتوجيه الشكر إلى أنصار المشروع والمجتمع قائلًا: "حان دورك لتولي العُقد وتوجيه دي جي بايت إلى مستويات جديدة".