شركة كبرى لتصنيع أجهزة التعدين تخطط لإطلاق مصنع أمريكي ثان

تام شمس - الأحد 17 مايو 2020 11:57 صباحاً - أعلنت أكبر شركة تصنيع أشباه الموصلات في العالم وثالث أكبر شركة مصنعة للرقائق، شركة تايوان لصناعة أشباه الموصلات، أو تي إس إم سي، عن خطط لبناء مصنع بقيمة ١٢ دولارًا في أريزونا.

تأتي هذه الخطوة بعد أن عانت تي إس إم سي من اضطرابات كبيرة عبر سلسلة التوريد الخاصة بها وسط تفشي فيروس كوونا في الصين.

ومع اعتماد بيتماين على تي إس إم سي للرقائق من الجيل التالي، فقد تم ذكر الاضطرابات في تي إس إم سي على وجه التحديد من بين أسباب التأخير في الشحن لأنتمينر إس١٩ برقائق أسيك الجديدة.

تي إس إم سي تفتتح مصنع أريزونا

من المقرر أن يبدأ بناء المصنع العام المقبل، مع أمل شركة تي إس إم سي في أن تبدأ المنشأة في إنتاج ترانزستورات ٥ نانومتر في عام ٢٠٢٤.

ومن المتوقع أن يتم إنشاء ما يقرب من ١٦٠٠ وظيفة من خلال إنشاء المصنع، حيث تتوقع تي إس إم سي استثمار ١٢ مليار دولار في المنشأة بين ٢٠٢١ و٢٠٢٩.

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تدير تي إس إم سي حاليًا مصنعًا في واشنطن ومراكز التصميم في كاليفورنيا وتكساس.

إدارة ترامب تصف المصنع بأنه انتصار أمني

رحبت إدارة ترامب بقرار تي إس إم سي بإطلاق منشأة أريزونا، ووصفت اعتماد الولايات المتحدة على مصنعي أشباه الموصلات والرقائق الآسيوية على أنه خطر أمني قومي لعدة سنوات.

وأشاد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بالأخبار، حيث غرد: "الولايات المتحدة ترحب باعتزام شركة تي إس إم سي استثمار ١٢ مليار دولار في مسبك تصنيع أشباه الموصلات نانومتر ٥ الأكثر تقدمًا في العالم."

وأضاف بومبيو: "تعزز هذه الاتفاقية الأمن القومي للولايات المتحدة في وقت تحاول فيه الصين السيطرة على أحدث التقنيات والسيطرة على الصناعات الحيوية".