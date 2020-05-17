بنكٌ ألماني يتعاون مع اتحاد سنغافورة للتكنولوجيا المالية حول بلوكتشين

تام شمس - الأحد 17 مايو 2020 11:57 صباحاً - دخلت تن٣١، ذراع التكنولوجيا المالية لبنك دبليو إي جي الألماني، في شراكة مع حاضنة التكنولوجيا السنغافورية أنقوان كابيتال.

وفي حين أن الكيانات لم تفصل بعد المشاريع المحددة التي ستعمل عليها معًا، فقد أعلن بيان صحفي أن الشراكة ستتضمن استكشاف تطبيقات بلوكتشين في سياق الخدمات المصرفية والمالية.

كانت أنقوان كابيتال قد أطلقت عددًا من شركات تقنية السجلات الموزعة، أو DLT، بما في ذلك زليقة وأنقلافي.

حيث قال الرئيس التنفيذي لشركة تن٣١، ماتياس فون هوف:

"مع أنقوان كمساهم، أضفنا شريكًا مثاليًا آخر لشبكتنا. ةنحن لا نستفيد من تقنياتهم الممتازة فحسب، بل نؤمن أيضًا دخولًا واسعًا في المنطقة الآسيوية على المدى الطويل".

تن٣١ و أنقوان يستهدفان قطاع الحفظ

يبدو التعاون مهيأ لرؤية تن٣١ من "دبليو إيه جي" يقدم خدمات حفظ الأصول الرقمية للشركات التابعة لأنقوان - مع أنقلافي التي تقدم حلول حفظ للعملاء من الشركات.

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وينص البيان الصحفي على أنه "من المتوقع، على سبيل المثال، أن يلعب الإطار القانوني لتخزين العملات المشفرة منذ بداية عام ٢٠٢٠ دورًا، مضيفًا:

"لقد وضعت تن٣١ نفسها وفقًا لذلك في مرحلة مبكرة وحصلت على إذن بموجب قانون الجد لقانون البنوك الألماني".

بنك دبليو إيه جي مرخص أيضًا لتقديم خدمات تداول العملات المشفرة والحضانة من إستونيا، بعد أن حصل على ترخيص خلال أغسطس ٢٠١٩ من خلال الشركة الشقيقة، WEG Blocklink OÜ.

بلوكتشين تخترق الحياة اليومية

قال الرئيس التنفيذي لشركة أنقوان، ماكس كانتيليا: "اليوم، يمكننا أن نرى تسلسل بلوكتشين من أطراف قطاع التكنولوجيا التي لا يفهمها سوى القليل، وفي حياتنا اليومية."