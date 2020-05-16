إيلون مسك يكشف عن مقتياته من بيتكوين في مناقشة حول العملة المشفرة مع جيه كيه رولينغ

تام شمس - السبت 16 مايو 2020 05:01 مساءً - قام إيلون مسك بالكشف عن ممتلكاته من بيتكوين (BTC) أثناء مشاركته في جهود مجتمع العملات المشفرة لتعليم جيه كيه رولينغ، مؤلفة سلسلة هاري بوتر، عن بيتكوين.

فردًا على طلب من رولينغ على تويتر لشرح بيتكوين لها، أكدت مسك أن "إصدار العملة الضخم من قبل البنوك المركزية الحكومية يجعل أموال الإنترنت مثل بيتكوين تبدو قوية بالمقارنة". وأضاف مسك:

ما زلت أملك فقط ٠,٢٥ بيتكوين بهذه المناسبة.

ورد تايلر وينكلفوس بالسؤال: "إذًا كيف ستدفع ثمن الأشياء على كوكب المريخ؟"

إيلون مسك يدعي أنه يحتفظ بـ ٠,٢٥ بيتكوين

ومع ذلك، لم يقتنع الجميع بمجموع بيتكوين الذي ادعى مسك امتلاكه، مع رد المستثمر أليستر ميلن: "هذا يسمى أمن العمليات، وهو أمر يجب على كل شخص يمتلك بيتكوين تعلمه ... من المؤسف أنني فقدت كل ما كان لدي ..."

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سعى حساب تويتر باسم @بيتكوين لوصف الفوائد الأساسية للبيتكوين بعبارات قد تجدها رولينغ ذات صلة:

"لا يزال السحرة بحاجة إلى الثقة في بنك غرينغوتس. وتقوم بيتكوين بإصلاح هذا.

مَسك يبيع المنزل ولكنه يحتفظ ببيتكوين

يشير تصريح مسك لامتلاك ٠,٢٥ بيتكوين إلى أنه اختار الاحتفاظ بمخبئه الصغير من بيتكوين على الرغم من "بيع جميع ممتلكاته المادية تقريبًا"، وفقًا لسلسلة من التغريدات الغريبة التي تم نشرها في بداية مايو.

وأشار مسك أيضًا إلى أن تسلا "قد تدخل في التعدين" العام الماضي.