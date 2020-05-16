المؤسس المشارك لكيوي يعيد إصدار استثمار بقيمة ١٧ مليون طن كقرض لشركة تيليغرام

تام شمس - السبت 16 مايو 2020 02:58 مساءً - قرر سيرجي سولونين، المؤسس المشارك لمجموعة كيوي، ومستثمر تون بمبلغ ١٧ مليون دولار إعادة إصدار استثماره كقرض لشركة تيليغرام، وفقًا لتقرير صادر عن فوربسس روسيا يوم ١٦ مايو.

مشاكل شبكة تيليغرام المفتوحة

بعد معركة محكمة موثقة جيدًا مع هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC)، فوتت الشركة الموعد النهائي يوم ٣٠ أبريل لإطلاق شبكة تون وتم منعها من توزيع توكنات غرام الخاصة بها.

وقد تم منح المستثمرين حتى نهاية يوم الجمعة ١٥ مايو ليقرروا إذا ما كانوا سيقبلون استردادًا فوريًا بنسبة ٧٢٪ من استثمارهم الأولي، أو تقديم الأموال كقرض، والحصول على ١١٠٪ من قيمته في ٣٠ أبريل ٢٠٢١.

وكان الأمل في ذلك الوقت هو أن هؤلاء المستثمرين الذين اختاروا خيار القرض ربما يتم إصدار توكنات غرام لهم، أو أي عملة رقمية أخرى، بمجرد تسوية نزاع هيئة الأوراق المالية والبورصات. ومع ذلك، تخلت تيليغرام منذ ذلك الحين علنًا عن مشروع تون حسبما ورد في ١٢ مايو.

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سولونين يعتقد أن ٣٠٪ من الاستثمار سيتم تحويله

يعني قرار سولونين بأخذ خيار القرض على استثماره البالغ ١٧ مليون دولار أنه سيحصل على ١٨,٧ مليون دولار في نهاية المدة.

ويعتقد أن حوالي ٣٠٪ من ١,٧ مليار دولار التي جمعها المستثمرون في عرالطرح الأولي للعملة الرقمية الأولية ٢٠١٨ سيتم تحويلها إلى قروض. وهذا من شأنه أن يترك لشركة تيليغرام التزامًا تجاه المستثمرين المتبقيين بحوالي ٥٠٠ مليون دولار.

أعتقد أن هذا يجب أن يكون كافيًا لمدة عام من العمل، مع مراعاة المخاطر الناشئة عن تسوية العلاقات مع هيئة الأوراق المالية والبورصات. وآمل أن يتمكن بافل خلال هذه الفترة من التوصل إلى مصادر دخل أو طريقة لتمويل الشركة أكثر.