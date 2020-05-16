واقع ما بعد التنصيف: ١٧٪ من إيرادات القائمين بالتعدين تأتي من الرسوم

تام شمس - السبت 16 مايو 2020 09:55 صباحاً - مع تنصيف مكافأة الكتلة، يعتمد القائمين بالتعدين على رسوم معاملات بيتكوين (BTC) لإعالة أنفسهم إلى حد أكبر.

القائمون بالتعدين يخسرون ٦١٪ من عائداتهم

يوم ١٠ مايو، حصل القائمون بالتعدين على ٢١٨٨ بيتكوين، ويوم ١٢ مايو، انخفض هذا الرقم إلى ٨٥٢ بيتكوين - بانخفاض ٦١٪. وقد أجبر تنصيف المكافأة بعض القائمين بالتعدين على الخروج من السلسلة، مما قلل من معدل هاش الشبكة. وقد أدى هذا بدوره إلى زيادة الفاصل الزمني للكتلة، مما يعني أن عددًا أقل من الكتل تمت معالجتها في وحدة زمنية، مما قلل من عدد مكافآت الكتل المتاحة للقائمين بالتعدين.

إيرادات التعدين وإيرادات الرسوم. المصدر: غلاسنود

مرحلة دوامة الموت الصغيرة

ما تم الكشف عنه حتى الآن يمكن أن يسمى سيناريو دوامة الموت الصغيرة. والحسنة الوحيدة التي تم توفيرها للقائمين بالتعدين هي أن ازدحام الشبكة أدى إلى زيادة حادة في تكلفة رسوم المعاملات - من ٠,٦٢ دولار في نهاية أبريل إلى ٥,٢١ دولار يوم ١٥ مايو. وحاليًا، ونتيجة لهذا السرد الديناميكي، فإن رسوم المعاملات تمثل ١٧٪ من عائدات القائمين بالتعدين. وهذه هي أعلى نسبة منذ يناير ٢٠١٨.

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بيانات معاملات بيتكوين. المصدر: بلوكتشين.كوم

انخفضت إيرادات القائمين بالتعدين بالدولار الأمريكي من ١٩,٢٥ مليون دولار في ٩ مايو إلى ٧,٨٢ مليون دولار يوم ١٢ مايو. وسيتم تعديل الصعوبة التالي في غضون ثلاثة أيام. ومع ذلك، فإن الحساب الديناميكي يتنبأ بزيادة في الصعوبة لأن معدل الهاش قد نمى بشكل كبير قبل التنصيف. ومع ذلك فعندما سيأتي الوقت، من المحتمل أن يكون هناك انخفاض طفيف في الصعوبة، مما سيساعد القائمين بالتعدين المتبقين.

إيرادات القائمين بالتعدين. المصدر: بلوكتشين.كوم

من الممكن أنه مع نضوج بيتكوين وكل تنصيف لمكافأة الكتلة حتى النهاية، لن يوجد المزيد من عملات بيتكوين الجديدة للتعدين، حيث سيضطر القائمين بالتعدين إلى الاعتماد بشكل أكبر على الرسوم. ومع ذلك، فإن الرسوم المرتفعة ستجعل الشبكة أقل جاذبية للمستخدمين.