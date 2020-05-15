شركة Bakkt التابعة لبورصة نيويورك ستمول مستقبل البيتكوين

كان ظهور شركة Bakkt لأول مرة في سبتمبر الماضي واحدًا من أكثر عمليات الإطلاق التي طال انتظارها في سوق التشفير لأنه وعد بشيء رائد ومحتمل بالنسبة للصناعة للاقتصاد المشفر مما سمح بالوصول المؤسساتي إلى البيتكوين.

شركة التشفير الفرعية الأولى في بورصة نيويورك كان هدفها ليس أن تبيعك او تشتري مكن البيتكوين مباشرة، إنمها كامن هدفها الطموح هو تقديم أول عقود آجلة يتم تسويتها فعليًا في الولايات المتحدة. الأهم من ذلك ، يمكن أن يؤدي تمويل عملة البيتكوين من طرف Bakkt إلى فتح السوق أمام المزيد من أنواع المتداولين والمضاربين)، مما يوفر للشركات المتشككة التي قد لا تكون قادرة على تداول البيتكوين مباشرة أو العقود الآجلة التي يتم تسويتها نقدًا طريقة جديدة للدخول إلى عالم التشفير.

شركة Bakkt ستمول مستقبل البيتكوين

الان لن تكتفي خدمة عملاء Bitcoin والعقود المستقبلية بخدمة عملاء المؤسسات ، بل تخطط Bakkt ومقرها أتلانتا الآن للدخول إلى سوق البيع بالتجزئة كمرحلة ثانية من طرحها. وعلى الرغم من أنها قد لا تمتلك أكبر حجم للتداول ، إلا أن روابطها بالأسواق المالية التقليدية كشركة فرعية للتبادل عبر القارات تمنحها مكانة فريدة بين منافسيها.

تم الكشف عن Bakkt في أغسطس 2018 كمشروع يهدف إلى تقديم عقود الآجلة المستقرة ماديًا للبيتكوين. تغيرت خططها خلال، تقدم الآن عقودًا يومية وشهرية تمت تسويتها فعليًا وعقود وخيارات شهرية يتم تسويتها نقديًا، لكن الشركة بدأت العمل مع منتجاتها الأولى في سبتمبر 2019.

كانت هذه المنتجات متاحة لأعضاء غرفة المقاصة في بورصة انتركونتيننتال ، والتي تشمل عددًا من الشركات المالية التقليدية والقطاع الأساسي في وول ستريت ، وفتحت شركة Bakkt الباب أمام هذه الشركات لتكون قادرة على شراء البيتكوين ، بعد الموضة.

قال الرئيس التنفيذي آنذاك كيلي لوفلر (السيناتور الأمريكي الحالي عن ولاية جورجيا) في ذلك الوقت: “عندما تفكر في التعامل في بورصة العقود الآجلة فأنت تعمل ضمن بورصة منظمة فيدرالية”.

يمكن لهذا التمويل للبيتكوين أن يفتح السوق لمزيد من أنواع التجار والمنظمين

خلقت رؤية Bakkt الأصلية بعض التحديات التنظيمية الفريدة. يحيث خططت للاحتفاظ بالبيتكوين الذي عرضته من خلال عقودها ، وهو أمر غير معتاد لمقدمي السلع الآجلة ، كما ألمحت لجنة تداول العقود الآجلة للسلع الأولية J. Christopher Giancarlo إلى حوالي ثمانية أشهر بعد الإعلان عن Bakkt لأول مرة.

ينص قانون الولايات المتحدة على أن الكيانات التي تعرض العقود الآجلة المستقرة ماديًا يجب أن تحتفظ بالسلع المادية في أحد البنوك أو الصناديق الخاضعة لرقابة الدولة. لكن Bakkt لم تفعل ذلك في ذلك الوقت. مما جعل Bakkt بمراجعة خططها وتقدمت بطلب للحصول على ترخيص استئماني تحت إدارة الخدمات المالية لولاية نيويورك ، والذي تم منحه في أغسطس من العام الماضي.

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الآن ، بعد ما يزيد قليلاً عن سبعة أشهر من إطلاق أول عقودها المادية ، تركز Bakkt على تبسيط نقاط المكافآت والمدفوعات من خلال العملات الرقمية. أعلنت الشركة في أكتوبر 2019 أنها بصدد إنشاء تطبيق للجوال تأمل أن يسمح للمستهلكين بالتعامل باستخدام البيتكوين والأدوات أو العملات الأخرى.

التطبيق نفسه لم يتم إطلاقه بعد ، ولكن Bakkt قد بدأت بالفعل في اختبار تطبيقها للمدفوعات مع Starbucks ، أحد شركاء Bakkt الأصليين، والتي توفر الآن لبعض المستخدمين فرصة دفع ثمن قهوتهم باستخدام “Bakkt Cash” من خلال تطبيق الهاتف المحمول لشركة سياتل .

يبدو أن هذه المرحلة من المشروع تعود إلى الأيام الأولى للشركة. في أغسطس 2018 ، أعلنت الشركة أنها ستعمل مع Starbucks لإنشاء تطبيقات عملي للعملاء.

تطورت الرؤية منذ ذلك الحين ، إلى خطة طموحة لتوحيد برامج الولاء، مثل أميال الطيران، نقاط الفنادق، مع رموز الألعاب والعملات المشفرة ، وإنشاء أداة دفع واحدة.

قال جيفري سبريشر ، الرئيس التنفيذي لشركة Intercontinental Exchange ، أن Bakkt يمكن أن تصبح يومًا سوقًا لهذه الأنواع من نقاط المكافآت.

خطوة Bakkt نحو مخططاتها المستقبلية قد يفيد سوق التشفير كثيرا، وقد يساعد بأن يتطور بأكثر ما هو عليه في المستقبل القريب.