الصين تعترف رسميًا بوظائف بلوكتشين كمهنة جديدة

تام شمس - الجمعة 15 مايو 2020 03:55 صباحاً - تعمل جائحة فيروس كورونا المستمر على تحويل شركات بلوكتشين، ولا يكون تأثيره دائمًا سلبيًا على صناعة بلوكتشين. ووسط أحدث التغييرات التي تغذيها أزمة فيروس كورونا، تتخذ الصين خطوة أخرى نحو اعتماد بلوكتشين للاعتراف رسميًا بوظائف الصناعة.

ووزارة الموارد البشرية والضمان الاجتماعي في الصين، أو MOHRSS، هي الوزارة المسؤولة عن سياسات ولوائح العمل الوطنية. وفي الآونة الأخيرة، أضافت وظائف مرتبطة ببلوكتشين إلى قائمة الوظائف المعترف بها رسميًا.

تم إدخال أنواع مهنة جديدة رسميًا لتعزيز التوظيف وسط كوفيد-١٩

وفقًا لبيان صادر عن وزارة حقوق الإنسان يوم ١١ مايو، فإن المهن التي تركز على بلوكتشين، مثل مطوري التكنولوجيا والمهندسين والمحللين، هي من بين ١٠ وظائف معترف بها حديثًا. وتأتي هذه بجانب مشغلي الطباعة ثلاثية الأبعاد وفاحصي الأحماض النووية. ويشمل نطاق الوظيفة المتعلقة ببلوكتشين عددًا من الأنشطة. وتتضمن هذه العناصر تصميم بنية بلوكتشين والتكنولوجيا الأساسية وتطبيق النظام والاختبار، بالإضافة إلى التشغيل والصيانة، حسبما أوضحت وزارة الموارد البشرية والضمان الاجتماعي في الصين.

كما أشارت الوزارة في البيان إلى أن الإدخال الرسمي لأنواع الوظائف الجديدة يتماشى مع الطلب الصيني المتزايد على تعزيز العمالة وسط تفشي كوفيد-١٩. ويبدو أن قرار إدراج أنواع جديدة من الوظائف كمهن معترف بها رسميًا يعالج خسائر فادحة في الوظائف في الصين بعد أشهر من الإغلاق بسبب وباء فيروس كورونا.