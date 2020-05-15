بيتكوين قد تزدهر على الرغم من فيروس كورونا

تام شمس - الجمعة 15 مايو 2020 03:55 صباحاً - صرح الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لتطبيق استثمار بيتكوين (BTC) أمبر، أليكس سفيتسكي، إنه يعتقد أن جائحة كوفيد-١٩ عززت الوعي ببيتكوين.

حيث قال سفيتسكي للمؤسس المشارك لمورغان كريك ديجيتال أنتوني بومبليانو في حلقة بودكاست يوم ١٣ مايو إن "جائحة كوفيد كانت واحدة من أفضل الحملات التسويقية لبيتكوين في التاريخ".

فيروس كورونا يتسبب في عدم يقين على مستوى العالم

منذ أن احتل الصدارة كجائحة بشكل رسمي في عام ٢٠٢٠، تسببت الإجراءات الحكومية للوقاية من فيروس كوونا في تباطؤ الأعمال، وارتفاع أعداد البطالة، وانخفاض الأسواق. وقد اتخذت الحكومة الأمريكية العديد من الإجراءات لتصحيح الاقتصاد الغارق، بما في ذلك تكتيكات التمويل المختلفة.

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وقد أشار سفيتسكي مرة أخرى إلى غزو الهواتف الذكية، قائلًا إنه لا يتذكر الفترة الانتقالية بين الهواتف المحمولة والتبني الكلي للهواتف الذكية. وبالمثل، على مدى السنوات العشر المقبلة، ستتغير وجهة نظر الجمهور من التردد إلى الثقة في بيتكوين، كما أوضح.

تكتيكات الحكومة قد خلقت الوهم

قال الرئيس التنفيذي إن تكتيكات الموازنة الاقتصادية للحكومة، مثل طباعة النقود وعمليات الإنقاذ، ليست جيدة. حيث أوضح سفيتسكي قائلًا: "نحن في الواقع نقوم بتمزيق المجتمع."

فبينما انتعشت الأسواق الرئيسية من أدنى مستوياتها، لا تزال الأرقام تظهر أرقام بطالة متزايدة، مما يشير إلى إحساس زائف بالأمان مقارنة بالواقع. كما افترض سفيتسكي أن "التيار الرئيسي ووال ستريت مختلفان تمامًا". "وربما هذا ما يدفع الناس إلى قول -" لقد اكتفينا."