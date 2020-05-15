إطلاق هاتف جيل خامس يدعم تقنية بلوكتشين من سامسونغ

تام شمس - الجمعة 15 مايو 2020 03:55 صباحاً - كشفت شركة سامسونغ وإس كيه تيليكوم، وهي شركة اتصالات كورية جنوبية، عن أول هاتف ذكي جيل خامس في العالم مزود بمصادقة هوية تعمل ببلوكتشين.

ويحتوي الهاتف، المسمى "غالاكسي إيه كوانتم"، على مجموعة شرائح كم عشوائية لتوليد الأرقام تم تطويرها بالشراكة مع سامسونغ إلكترونيكس. والسعر الأولي للهاتف هو ٦٤٩٠٠٠ وون كوري، أو ٥٢٧,٥٤ دولارًا أمريكيًا، وفقًا لإعلان بتاريخ ١٤ مايو.

دمج الميزات التي تعمل بنظام بلوكتشين

ذكرت الشركة أن النظام الذي يعمل ببلوكتشين يتم استخدامه عندما يدفع المستخدمون مقابل السلع والخدمات لدى التجار غير المتصلين مع إس كيه باي. ويتم استخدام بلوكتشين أيضًا للمساعدة في منع تزوير وسرقة المعلومات المخزنة على الهاتف. ومن الميزات الرئيسية الأخرى للهاتف هي الحماية البيومترية من إس كيه باي - وهي خدمة مصادقة بلوكتشين متنقلة.

وقد أشارت شركة الهاتف المحمول إلى أن الهاتف سيطرح للبيع المسبق في ١٥ مايو، مع تحديد تاريخ الإطلاق الرسمي ليكون ٢٢ مايو.

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الأحدث حول تطوير هواتف بلوكتشين في آسيا

كانت كوريا الجنوبية معيارًا في تطوير الهواتف التي تعمل بنظام بلوكتشين. فعلى سبيل المثال، أفاد كوينتيليغراف في عام ٢٠١٩ أن شركة إل جي العملاقة للهواتف المحمولة كانت تطور هاتف بلوكتشين ردًا على شركة كلايتن فون الصديقة للعلمات المشفرة من سامسونغ.

حيث أفادت مصادر صينية يوم سبتمبر ٢٠١٩ أن شركة هوبي، وهي شركة ناشئة مستثمرة، أطلقت شبكة الهاتف الذكي الذي يعمل ببلوكشين، أكيوت أنغل، في جنوب شرق آسيا.

وقد أعلنت شركة إتش تي سي عن هاتف في أبريل سيحتوي على خيار تعدين مونيرو (XMR) من خلال تطبيق.