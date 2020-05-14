لماذا بورصات البيتكوين تطور بلوكشين خاصة بها ؟

أصدرت موخرا شركة Binance و هي أكبر بورصات البيتكوين و منصة لتبادل و تداول العملات المشفرة، وثيقة بيضاء تصف العمل الداخلي لسلسلة البلوكشين الجديدة للعقود الذكية ، بعد عام من الإطلاق الأولي لبلوكشين Binance Chain الأصلية. قالت الشركة إن سلسلة الكتل الجديدة ، التي يطلق عليها اسم Binance Smart Chain ، ستعمل كطبقة عقد ذكية موازية لبلوكشين بينانس الاخرى.

يجلب هذا الحل المبتكر قابلية التشغيل البيني والقابلية البرمجية لـ Ethereum Virtual Machine إلى سلسلة Binance. وكتب Binance في منشور على المدونة أن كل من Binance Chain و Binance Smart Chain سيسمحان بالتحويلات والاتصالات الأخرى بفضل الدعم الأصلي للتشغيل المتبادل.

على الرغم من إصرار Binance على أن BSC ليست مصممة للتنافس مع Ethereum ، التي تعد حاليًا أكبر منصة للعقود الذكية ، يجب أن يكون لمنصة العقود الذكية الجديدة من Binance أداءً فائقًا على Ethereum في مجالات معينة ، بما في ذلك المعاملات الأسرع والأرخص ، كما تظهر الوثيقة البيضاء.

أحدث ورقة بيضاء من Binance في مجال تطوير Blockchain ليست سوى أحدث الإعلانات المماثلة من بورصات البيتكوين.

منذ أن أطلقت Binance سلسلة Blockchain الأصلية في أبريل 2019 ، أعلنت ثلاث بورصات أخرى للأصول الرقمية المركزية الرائدة أنها تطور شبكة بلوكشين خاصة بها.

في فبراير ، أعلنت OKEx أن OKChain الخاص بها تم الشروع في اختبارها. كشفت بورصة التشفير التي تتخذ من مالطا مقراً لها أولاً أنها تطور سلسلة بلوكتشين ، إلى جانب بورصة لا مركزية DEX في مارس 2020.

قال جاي هاو ، الرئيس التنفيذي لشركة OKEx ، إن OKChain هي سلسلة تجارية عامة طورتها OKEx بشكل مستقل ، وهي بالفعل مفتوحة المصدر بنسبة 100% لتوفير نظام بيئي فعال ومجاني وغير محدود القيمة المضافة لجميع الشركاء الإيكولوجيين. بحيث تتيح تقنية السلسلة المفتوحة و OpenDEX دفع رؤيا الشركة لـتحالف السلسلة التجارية إلى الأمام لتسهيل التطوير الجوهري لصناعة البلوكشين.

في مارس ، أعلنت منصة Huobi أيضًا أن البلوكشين الخاص بها كانت في وضع الاختبار ، ما يقرب من عامين منذ أن كشفت بورصة البيتكوين و العملات المشفرة في سنغافورة عن خطط لتطوير البلوكشين أصلي. تعمل Bithumb ، و التي مقرها كوريا الجنوبية ، على تطوير سلسلة الكتل الخاصة بها ، وفقًا لإعلان نشر في نوفمبر 2019.

يرى بعض المشاركين في صناعة التشفير أن الاتجاه الناشئ يمثل تهديدًا للامركزية ، وهي سمة أساسية لشبكات البلوكشين العامة. Advertisements

بورصات البيتكوين تبني إمبراطورياتها الخاصة عبر بناء بلوكشين خاصة بها

تعد البورصات من بين أكبر الفائزين في تزايد شعبية العملات المشفرة . يلعبون دورًا مهمًا كبوابة لعالم التشفير ، وقد بنى الكثير منهم شركات بملايين الدولارات.

أفادت تقارير أن منصة Coinbase التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها، ان إيراداتها تقدر بنحو 1.3 مليار دولار في عام 2018. و منصة Binance قد وصلت ايراداتها إلى 1 مليار دولار في الأرباح التراكمية ، اعتبارًا من 30 سبتمبر 2019. و ذلك الرقم بناءً على هيكل إعادة شراء الرمز المميز للشركة BNB.

في جوهره ، فإن الاتجاه الناشئ لمنصات البلوكشين المبنية على البلوكشين هو خطوة من خلال التبادلات لتعزيز مواقعهم كقادة في الصناعة ، وبطريقة ما ، بناء امبراطورية لأعمالهم. هذه هي وجهة النظر الجماعية للمتحدثين و المهتمين بالعملات المشفرة و البلوكشين.

من خلال تطوير سلسلة الكتل او البلوكشين الخاصة بهم ، ستتمكن بورصات التشفير من زيادة حصتها في السوق والعمل بكفاءة أكبر. تحاول بورصات الأصول الرقمية جذب أكبر عدد ممكن من المتداولين من أجل زيادة قاعدة مستخدميهم ، والتي تعد المحرك الأساسي لأرباحهم، و تسمح البلوكشين الخاصة بمنصات التداول، الحصول على مزيد من المرونة من منظور قابلية الاستخدام والتداول دون الحاجة إلى مشغل مركزي.

بورصات العملات المشفرة تحتاج الى بلوكشين خاصة بها للحفاظ على اعلى نسبة من المستخدمين في المستقبل

مع استمرار تطور البلوكشين ومساحة العملة المشفرة ، سيتم إصدار عدد متزايد من الأصول الرقمية. التأثير الناتج عن المزيد من أصول التشفير هو أن أعمال إدارة البورصة سوف تتمتع بمطالب أعلى.

قبل أن تبدأ البورصات في بناء البلوكشين الخاصة بها ، تقوم المشاريع الجديدة بإصدار الأصول الرقمية عبر بلوكشين عامة مثل Ethereum. ثم تسعى هذه المشاريع إلى إدراج أصولها الرقمية أو رموزها المميزة في البورصات المختلفة. يتمتع حاملو وتجار الرموز المميزة بالمرونة في تداول هذه الرموز عبر البورصات المختلفة حيث يتم إدراجها. ومع ذلك ، تعني هذه المرونة أن البورصات تواجه خطرًا دائمًا بفقدان قاعدة مستخدميها أمام المنافسين ما لمن تكن مرنة مع المتداولين و التجار، مما قد يؤدي إلى تضاؤل ​​الإيرادات.

بالإضافة إلى المنافسة من البورصات المركزية الأخرى ، فإن ظهور اللامركزية التجارية يشكل تهديدًا متزايدًا. فمن خلال تطوير بلوكشيبن أصلية لمنصات التداول، والتي تدعو المشاريع لإصدار الأصول الرقمية عليها، من المرجح أن تحتفظ البورصة بأحجام التداول، وهو محدد حاسم لخطها الأعلى.