بيتكوين ترتفع بما يتجاوز ٩,٥ آلاف دولار بينما أكد المحللون على "الانفصال" عن الأسهم

تام شمس - الخميس 14 مايو 2020 02:04 مساءً - ارتفع سعر بيتكوين لاستعادة مستوى ٩٥٠٠ دولار يوم ١٤ مايو حيث اكتسب التعافي من هبوط ١٢٠٠ دولار في نهاية الأسبوع الماضي زخمًا جديدًا.

نظرة عامة على سوق العملات المشفرة. المصدر: كوين٣٦٠

سعر بيتكوين يرتفع بنسبة ١١٪ خلال أيام

أظهرت البيانات من أسواق كوينتيليغراف وكوين ماركت كاب أن بيتكوين مقابل الدولار قام بإلغاء حاجز مقاومة آخر في تداول يوم الخميس، حيث ارتفع بمكاسب ثلاثة أيام إلى ١١٪.

وقد شهدت الأربع وعشرين ساعة الماضية وحدها ارتفاعًا من أقرب إلى ٨٩٠٠ دولار.

وفي وقت كتابة المقالة، بدا أن لسعر يستقر عند ٩٥٠٠ دولار وهو ما يمثل تحسنًا قدره ١٣٠٠ دولار مقابل الانخفاض اللحظي إلى ٨٢٠٠ دولار أثناء الهبوط.ويمثل ٨٢٠٠ دولار المنطقة الحالية للمتوسط ​​المتحرك لبيتكوين على مدى ٢٠٠ يوم.

مخطط بيتكوين على مدى يوم واحد. المصدر: كوين ماركت كاب

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تتناقض أحوال بيتكوين هذا الأسبوع بشكل أكبر مع الأسواق التقليدية والأصول الكلية. وهذا "الانفصال" عن السهم، والذي أبلغ عنه كوينتيليغراف سابقًا، لا يُظهر أي علامات على التراجع.

وحسبما لخص سكوت ميلكر محلل كوينتيليغراف بتهكم على تويتر:

هل تتذكرون ذلك اليوم حيث هبط سعر الأسهم وارتفع سعر بيتكوين؟ لقد كان ذلك اليوم. وبالأمس. فهما غير مرتبطين الآن، ولم يكونا مرتبطين من قبل. شكرًا.

وبالنسبة للزميل المحلل مايكل فان دي بوب، كان إيلاء الكثير من الاهتمام لربط الأسواق في أوقات الأزمات وما بعدها لعبة خطيرة.

حيث غرد يوم الخميس قائلًا: "عندما ينتشر التوجه الهبوطي (والذي كان في مارس)، تميل جميع الارتباطات نحو ١"، مضيفًا أنه:

منذ ذلك الحين، كان الذهب والفضة وبيتكوين صامدين أمام أي تحرك هبوطي ويظهرون قوة بغض النظر عن أسواق الأسهم. فلا تعلق آمالًا على تلك الارتباطات.

وفي الوقت نفسه، أظهر التحليل الفني الأخير من أسواق كوينتيليغراف عدة مقاييس تشير مرة أخرى إلى أن بيتكوين عادت إلى المسار الصحيح نحو المستوى الرئيسي ١٠٠٠٠ دولار.